Luana Piovani reclama de Scooby após ex-marido autorizar filho a ter conta no Instagram

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para criticar o ex-marido, o surfista Pedro Scooby. O desabafo dela ocorreu por conta de divergências sobre a criação do filho mais velho do ex-casal, Dom, e a forma de gerenciar a imagem do garoto.

A artista narrou que o pai da criança autorizou que ele abrisse uma conta no Instagram sem consultá-la. Dom está morando com Scooby no Brasil.

Veja também Zoeira Luana Piovani chama Neymar de 'ignóbil' e questiona posição de Pedro Scooby em briga Zoeira Após cobrança de Luana Piovani, Pedro Scooby critica a privatização de praias

"Numa outra seara, mas não menos violenta, é um genitor se entender absolutamente responsável por todas as decisões na vida de um filho. No caso, eu gerei, gestei, pari, amamentei todos os meus filhos, então, eu tenho direito e obrigação de saber das coisas que acontecem na vida deles e opinar, porque sou uma pessoa inteligente, madura e absolutamente responsável", disse.

O genitor vem, abre uma conta no Instagram do meu filho mais velho, o que sou absolutamente contra, não importa se é ele que administra, se é no celular dele que está, o que importa é que essa criança também é minha, eu deveria ter sido questionada, perguntada, então, juntos, chegaríamos a um consenso. Mas não é isso que acontece. Afinal de contas, ele é um baita herói, né?" Luana Piovani Atriz

Piovani aproveitou o desabafo para reclamar do valor pago pelo ex-marido para as despesas dos filhos.

"Ele é inconsequente, irresponsável, não paga nem 50% das despesas dos filhos, mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo, porque ama seus filhos e é um baita cara alto astral. Pra vocês entenderem o quanto vocês se enganam com imagem. Vocês não entendem nada de criação de filhos", concluiu.