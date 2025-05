Maria de Fátima e Afonso darão beijo nos próximos capítulos de 'Vale tudo'

O primeiro beijo de Maria de Fátima, personagem de Bella Campos, e Afonso, papel de Humberto Carrão, vai acontecer nos próximos capítulos do remake de “Vale tudo”.

Solange (Alice Wegmann) fará uma viagem internacional, e isso permitirá que Fátima se aproxime do herdeiro de Odete Roitman. Ela ajudará Afonso a se preparar para a prova de triatlo, e visitará a casa de Celina (Malu Galli) com frequência.

Em cenas previstas para irem ao ar no capítulo 52, Afonso está no quarto com a irmã, Heleninha (Paolla Oliveira), quando Maria de Fátima chega. A artista deixará os dois sozinhos e eles se beijarão.

A alpinista social ficará abalada após o momento e irá embora, enquanto Afonso ficará pensativo. No capítulo seguinte, eles irão conversar, e Maria de Fátima confirma que está gostando do rapaz, mas não diz não querer atrapalhar o namoro dele com Solange. Ela ainda pedirá para os dois se afastarem. O que ele não imagina é que tudo faz parte do plano da protagonista de "Vale tudo".