Lutador de jiu-jitsu é preso após matar idoso durante briga em condomínio de Fortaleza

Um lutador de jiu-jitsu foi preso após matar um idoso a facadas durante uma briga em um condomínio no bairro Farias Brito, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (5). Ele também feriu outras pessoas na ocorrência, e as vítimas foram encaminhadas a uma unidade de saúde.

O Diário do Nordeste apurou que a discussão começou em uma área comum do edifício residencial. Antes de ser morto a facadas, a vítima foi atingida por golpes de jiu-jitsu.

Os moradores chamaram uma ambulância, mas o idoso não resistiu aos ferimentos.

Homem fugiu após crime

O suspeito do crime fugiu, mas foi capturado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a captura foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Ele enfrentou os policiais e resistiu à prisão e um dos policiais baleou o homem na perna. Em vídeo, é possível ver que ele grita e esbraveja enquanto caminha e desobedece os agentes de segurança.