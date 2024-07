Padrasto é preso em flagrante suspeito de matar enteada de 13 anos e esconder o corpo no Ceará

Um homem de 37 anos matou a enteada, de 13 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (29).

Na tarde de quinta-feira (4), ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em um município do estado de Pernambuco. Ele foi detido suspeito de envolvimento na morte e ocultação do cadáver da adolescente.

O caso ocorreu no município de Salitre, interior do Ceará. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o padrasto da vítima foi conduzido para a Delegacia Regional do Crato, e foi autuado por destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

Os restos mortais da adolescente foram recolhidos pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce), enquanto o suspeito foi levado a uma unidade do sistema prisional, sendo colocado à disposição da Justiça.

A ocorrência segue sendo investigada pela Polícia Civil, que busca identificar outras pessoas com participação no crime.