Homem assalta farmácia no Bonsucesso, leva dinheiro e fralda e foge de bicicleta; veja vídeo

Um homem assaltou uma farmácia localizada no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na tarde dessa segunda-feira (7), e fugiu de bicicleta.

O suspeito, que ainda não foi identificado ou capturado pela Polícia, se passou por um cliente do estabelecimento e esperou ficar a sós com as duas funcionárias do local para anunciar o assalto e prendê-las em uma sala separada.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que o indivíduo finge escolher um pacote de escovas de dente enquanto espera outro cliente deixar o comércio. Ele, depois, vai para detrás da bancada dos farmacêuticos, anuncia o assalto — desarmado, aparentemente — e puxa as mulheres para um compartimento nos fundos da farmácia. Assista ao vídeo:

Em uma sacola plástica, o suspeito guarda diversos itens do estabelecimento, como fraldas e objetos que estavam em gavetas, além de dinheiro do caixa. Poucos minutos depois, ele sobe em uma bicicleta preta e deixa o lugar, no contrafluxo do trânsito da via.

Investigação

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência de roubo foi atendida pela Polícia Militar. "Com base nas primeiras informações, um indivíduo entrou no comércio, abordou os funcionários e subtraiu alguns produtos e dinheiro", resumiu a pasta. As investigações estão a cargo do 27º Distrito Policial, que cobre a região.