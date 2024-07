Passageiro é ferido a facadas em briga com vendedora ambulante em ônibus de Fortaleza

Um passageiro foi esfaqueado durante uma briga com uma vendedora ambulante em um ônibus da linha 027 Siqueira/Aeroporto/Papicu, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (4). O Sindiônibus informou que o incidente envolvendo o coletivo ocorreu por volta das 16h20, na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o homem ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já a vendedora foi presa em flagrante pela polícia. A Etufor afirmou ainda que solicitou as imagens do coletivo para a apuração e encaminhamento para os órgãos de segurança.

Veja também Segurança PM preso em flagrante por forçar beijo em adolescente é alvo de processo na CGD Segurança Saiba por que policial penal matou homem dentro de restaurante no Eusébio

Conforme o Sindiônibus, dois passageiros começaram uma briga que culminou em uma das pessoas esfaqueada. O motorista acionou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Samu. A autora das facadas foi encaminha ao 2° DP.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que conduziu uma mulher ao 2º Distrito Policial, "suspeita lesionar, com objeto perfurante, um passageiro de transporte coletivo" e que a vítima foi "socorrida, sem risco de morte, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (UPA)". As investigações do caso estão em andamento.

O Sindiônibus lamentou o ocorrido e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com a apuração do caso.