PM preso em flagrante por forçar beijo em adolescente é alvo de processo na CGD

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de um cadete da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O agente, que não terá o nome divulgado para preservar a identidade da vítima, foi preso em flagrante, sob suspeita de importunação sexual. A reportagem apurou que o PM tentou forçadamente beijar uma adolescente.

O homem e a vítima eram vizinhos, no bairro Barroso. A menina contou o ocorrido para a mãe dela, que resolveu denunciar o caso.

Por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), a CGD informou que resolveu instaurar o PAD "com o fim de apurar as condutas transgressivas que lhe são atribuídas, bem como, a incapacidade deste para permanecer nos quadros da Corporação Militar a qual pertence".

O suspeito é cadete do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da PMCE.

A defesa do cadete não foi localizada. O caso tramita em segredo de Justiça.