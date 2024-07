Polícia Civil cumpre 22 mandados de prisão contra grupo criminoso com atuação no Interior do CE

A Polícia Civil deflagrou, nesta manhã de quinta-feira (4), uma operação para cumprir 22 mandados de prisão preventiva contra membros de um grupo criminoso com atuação em Baturité, na região Norte do Ceará. Os alvos são suspeitos de crimes como organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Até a publicação deste material, oito indivíduos foram capturados e uma arma de fogo e munições foram apreendidas pelos agentes de segurança. Além das ordens de prisão, são cumpridas outras 27 de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa alvo da ação possui atuação no município de Baturité. A operação da autoridade integra as diretrizes de combate a grupos criminosos que tentam se instalar no Ceará. Mais detalhes sobre ela devem ser divulgados ao longo do dia pela corporação.