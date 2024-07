Caminhoneiro é sequestrado, baleado em confronto com a PM e morre após quatro dias no IJF

Um caminhoneiro morreu, no último domingo (30) após passar quatro dias internado no Instituto Doutor José Frota (IJF). Eneas da Costa Silva, de 39 anos, foi sequestrado no Bairro Canindezinho, em Fortaleza, na última quarta-feira (26), enquanto trabalhava. Eneas, que dirigia o veículo, foi baleado durante troca de tiros da Polícia Militar com os suspeitos do sequestro.

A vítima, inicialmente, foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em seguida transferida para o IJF.

A família de Eneas alega que houve negligência hospitalar, e a unidade municipal nega ter ocorrido "prática de negligência, imperícia ou imprudência".

"Uma pessoa ser sequestrada, você passa a informação para a polícia e a polícia atira, só mata o refém. E é jogado no IJF por dois dias. Depois de dois dias, é que foram atender praticamente e ele já não tinha mais jeito. Ele entrou só com um ferimento de bala, depois de dois dias descobriram que ele tinha mais um ferimento. Isso é um descaso muito grande", relata Denise Gomes, esposa da vítima.

Em nota à reportagem do Diário do Nordeste, o IJF informa que foram realizados todos os esforços para a devida assistência do paciente.

"O hospital manifesta seu pesar, e solidariedade à família, acrescenta que, após análise do histórico de atendimento, não foi observada evidência de prática de negligência, imperícia ou imprudência. E disponibiliza a equipe multiprofissional para esclarecimentos aos parentes", completa a nota do hospital.

Família alega negligência do IJF

Antes de ser encaminhado para o IJF, o caminhoneiro foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Messejana. Gracilene Costa Silva, irmã de Eneas, contou que na quinta-feira pela manhã foi realizado um Raio-x.

"Ela [Denise, esposa de Eneas] estava me dizendo que ele só foi atendido de manhã, examinaram e detectaram uma perfuração no pulmão. Um tiro. Foi só um Raio-x [que fizeram]. Como que uma pessoa chega baleada e vão fazer um Raio-x?", questiona.

"A gente fez a troca, eu fui acompanhar o resto da quinta-feira (27) com ele. Passei o resto do dia, a noite, e a sexta-feira. Quando cheguei lá, fiquei com meu irmão e a noite foi que o médico examinou, falou de cirurgia, mas também foi só essa hora", relembra.

No sexta-feira (28), Gracilene conta ainda que uma enfermeira do local se "surpreendeu" porque nenhum médico, segundo ela, visitou Eneas durante a noite.

"Quase 9h, 10h da noite, colocaram a gente para emergência, para ser examinado pelo médico. Passamos a noite toda no corredor e nenhum médico olhou para a gente. Meu irmão, durante a noite, vomitou três vezes, pediu ajuda de enfermeiros, passaram medicação e isso aconteceu no decorrer da noite. Quando foi o amanhecer, a enfermeira veio e se surpreendeu porque a gente estaria ali e porque nenhum médico olhou para a gente nesse período da noite", descreve.

A irmã de Eneas ainda afirma que eles foram novamente levados para um local próximo à sala de cirurgias e um médico o examinou. Na sexta-feira (28), três dias após o caminhoneiro ter sido baleado, foi solicitada uma tomografia com contraste.

"[O médico] passou o procedimento, botou sonda no nariz dele, e por volta de 15h40 foi feita uma tomografia com contraste. Uma pessoa que chega no hospital com perfuração de bala vai fazer uma tomografia com 24 ou 48 horas depois", acrescenta a irmã de Eneas.

Ainda conforme Gracilene, o caminhoneiro estava consciente e dizia não conseguir dormir. Ao fim do dia, Eneas foi transferido para sala de observação. O homem estava com uma sonda no nariz, na uretra e no pulmão e iria para uma sala sem acompanhante.

Gracilene diz ainda que foi informada que seu irmão era um paciente Trauma Raquimedular (TRM) e na sala de observação ele estaria mais confortável, já que segundo a equipe do hospital, a maca em que ele estava era "muito dura para as costas dele". Ela, então, se despediu do irmão.

"Ele quis ir pela comodidade, porque lá no corredor a gente via que ele estava sofrendo. Porque ali dentro é assim, você vai, você é tratado como nada, você está ali porque precisa de ajuda, mas infelizmente você não tem ajuda. Você chama uma, você chama duas, você chama três, até que você fica estressada", lamenta.

Descoberta de nova perfuração

No sábado (29), Eneas precisou fazer uma hemodiálise, porque os rins estavam parados.

"Explicaram para ela (para esposa de Eneas) que ele tinha levado um tiro. O médico logo corrigiu que ele levou mais um tiro abaixo da linha da cintura. Como que um paciente chega no hospital com a gravidade que ele chega, faz uma tomografia com contraste na sexta-feira, no final do dia? Até então, a gente tava ciente que era um tiro, e aí vão passar para os parentes que eram dois tiros", diz Gracilene.

A família conta que recebeu a notícia do falecimento de Eneas às 13h de domingo (30). "Sei que a demanda é grande, eu vi lá que eu tava no corredor com meu irmão, eu vi que a demanda é grande, mas por que as pessoas que têm condições não podem olhar mais para população?", acrescenta.

Roubo de carga e sequestro de caminhoneiro

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, em nota, que uma viatura da 2ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de roubo de carga, na última quarta-feira (26) à noite.

"Segundo informações, o veículo usado pelos suspeitos foi avistado naquela localidade. Em diligências, a composição avistou o carro no 4º Anel Viário, dando ordem de parada ao condutor, que não obedeceu. Durante o acompanhamento, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe, que precisou agir em legítima defesa. O fato cessou na rua Mário Batista x CE-010, quando o veículo colidiu contra um poste", diz nota.

A PMCE ainda descreve que um suspeito saiu do veículo atirando contra os agentes e fugiu em seguida. Outro suspeito foi capturado na ação com revólver calibre 38, além de quatro munições e duas picotadas.

"No veículo, também havia um homem ferido, identificado como motorista do caminhão que transportava a carga tomada de assalto. A vítima foi socorrida para unidade hospitalar. O suspeito foi conduzido até a Delegacia Metropolitana de Aquiraz para os procedimentos legais", acrescenta a PMCE.

Gracilene relata ser revoltante o ocorrido com o irmão caminhoneiro. "O meu irmão era um trabalhador. Ele tava chegando do trabalho quando isso aconteceu, que revolta", desabafa.

Veja nota do IJF na íntegra

Veja nota da PMCE na íntegra

