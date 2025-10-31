Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
Captura de tela de vídeo de assaltante roubando mulher, sendo perseguido por criança e deixando celular cair na fuga em Fortaleza

Segurança

Homem rouba celular, é perseguido por crianças, leva bolada e derruba objeto durante fuga em Fortaleza; veja vídeo

O caso aconteceu no bairro Canindezinho, e a vítima foi uma avó que observava seu neto e outras crianças brincarem na rua

Redação 14 de Fevereiro de 2025
Eneas da Costa Silva, sequestrado e baleado durante troca de tiros com a pmce

Segurança

Caminhoneiro é sequestrado, baleado em confronto com a PM e morre após quatro dias no IJF

A família de Eneas da Costa Silva alega que houve negligência no hospital. O IJF nega ter ocorrido "prática de negligência, imperícia ou imprudência"

Beatriz Irineu 03 de Julho de 2024

Segurança

Caso Maria Esther: acusado de espancar e matar enteada de 1 ano é condenado a 27 anos de prisão

Crime ocorreu em 2019 e acusado foi sentenciado na última quarta-feira (29)

Redação 31 de Maio de 2024
Assalto no Canindezinho

Segurança

Suspeito de roubar carro de mulher que deixava filho na escola é preso na Granja Lisboa

O assalto foi registrado nessa segunda-feira (1º), no bairro Canindezinho, próximo à escola onde a criança estuda

Redação 02 de Abril de 2024
Montagem de fotos mostra assalto registrado por câmeras de segurança

Segurança

Mulher tem carro assaltado ao deixar filho na escola, no Canindezinho

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (1º)

Redação 01 de Abril de 2024
Material apreendido pela Polícia na posse do pastor evangélico

Segurança

Pastor furta celular de freira e é preso com cigarro de maconha em Fortaleza

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (19), na enfermaria de uma unidade hospitalar no Guajerú

Redação 19 de Setembro de 2023
Lesões e alergias em peles de profissionais da UPA Canindezinho após infestação de pulgas

Ceará

Médicos denunciam infestação de pulgas e carrapatos na UPA do Canindezinho

Profissionais apresentam urticárias e alergias, além de pacientes serem prejudicados por conta do ambiente infestado

Carol Melo e Matheus Facundo 29 de Agosto de 2023
Extração de areia

Ceará

Quatro pessoas são presas em flagrante por extração irregular de areia no Rio Maranguapinho

Ação configura crime ambiental por provocar o assoreamento do curso de água

Redação 10 de Agosto de 2023
Coletivo de vereadoras aponta precarização no Cras Canindezinho

Ceará

Coletivo de vereadoras aponta falhas estruturais em CRAS de Fortaleza

Servidores utilizam o próprio celular e convivem em salas sem ar condicionado, ventilador e com mofo

Beatriz Irineu 01 de Junho de 2023
