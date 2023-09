Pastor furta celular de freira e é preso com cigarro de maconha em Fortaleza

O pastor evangélico Thiago Cardoso do Vale, de 39 anos, foi preso nesta terça-feira (19), no bairro Canindezinho, em Fortaleza, após ser flagrado por câmeras de segurança de um hospital no Guajerú furtando o celular de uma freira — a vítima acompanhava o pai, que está internado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Thiago foi capturado em sua própria casa, na posse de um cigarro de maconha e utilizando o celular furtado.

O crime aconteceu na madrugada, por volta de 5h40min, quando a freira estava dormindo ao lado do pai acamado. O pastor evangélico era acompanhante de um dos outros pacientes que estavam na enfermaria da unidade hospitalar, o que foi confirmado pelas imagens das câmeras de segurança cedidas pelo estabelecimento. Segundo os investigadores, ele tem antecedentes criminais por estelionato, receptação e como usuário de drogas.

Investigações

Thiago foi autuado em flagrante por furto qualificado e, novamente, como usuário de drogas. O aparelho celular foi devolvido à vítima. O caso foi registrado no 35º Distrito Policial.