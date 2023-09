Corpo de homem é encontrado com marcas de tiro em praia de Jericoacoara

O corpo de um homem foi encontrado nesta terça-feira (19) com marcas de tiro na Praia da Malhada, em Jericoacoara, no litoral do Ceará. O achado de cadáver ocorreu durante a manhã, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram ao local para colher indícios para a investigação. O homem tinha 42 anos, segundo o Sistema Verdes Mares apurou com um líder comunitário.

"O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, que realiza diligências com o intuito de identificar a autoria do crime", diz a pasta.

A Praia da Malhada é um local com muita vegetação nativa e também trilhas. Ela fica no caminho da Pedra Furada de Jericoacoara e é procurada por turistas para a vista do pôr-do-sol.