Detentos fogem durante trabalho na área externa de penitenciária em Itaitinga

Nove internos fugiram da Unidade de Ensino, Capacitação e Trabalho de Itaitinga (UPECT) na noite desta segunda-feira (18). Na manhã desta terça (19), a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) informou que um dos presos, identificado como Rafael de Queiroz Fernandes, foi recapturado.

A SAP ressaltou que os internos fugiram "enquanto realizavam atividade de trabalho na parte externa do presídio" e informou que equipes da secretaria, "lideradas pelo próprio secretário Mauro Albuquerque, em conjunto com as outras forças de segurança, estão em diligências ininterruptas desde a noite de ontem".

Conforme um servidor do sistema penitenciário ouvido pelo Diário do Nordeste, o grupo integra uma mesma organização criminosa.

Os detentos ainda não recapturados foram identificados como:

Antonio Edvaldo Souza Silva Junior

Antonio Jonatas Curralinho de Oliveira Lopes

Francisco Carlos Sousa do Nascimento, o Carlinhos Magnata

Francisco Edvaldo de Moura, o Ricardo do Lala

Jeronimo Souza do Nascimento

João Vitor Lourenço Pereira

Raimundo Natanael Lopes da Silva, o Nael

Tiago Ferreira da Silva

Fuga em Pacatuba

A fuga desta segunda-feira ocorre dois dias após sete detentos escaparem da Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Na madrugada do último sábado (16), o grupo escalou o muro da penitenciária e saiu usando uma corda feita de lençóis.

A SAP confirmou essa fuga no domingo (18), detalhando que um interno foi recapturado.