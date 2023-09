Sigilo Quebrado: pai de menina raptada pelas vizinhas fala do 'luto sem fim' após 31 anos do crime

O 5º episódio do podcast 'Sigilo Quebrado' traz entrevista com José Mota Lopes, o Zezinho Siebra, pai da pequena Natália. 31 anos após sequestro e morte da menina de seis anos, Zezinho diz que segue em um "luto sem fim".

O editor de segurança do Diário do Nordeste e idealizador do podcast, Emerson Rodrigues, também conversou com os irmãos de Natália Albuquerque Lopes. O episódio está no ar desde às 6h desta terça-feira (19), nos principais tocadores de podcast.

Zezinho segue protagonizando uma luta em prol de manter viva a memória da filha assassinada. A menina foi vítima do primeiro sequestro com extorsão no Ceará.

PRIMEIRA TEMPORADA

O episódio lançado na semana passada aborda detalhes de como um 'erro na sentença' interferiu para que as condenadas conseguissem sair da prisão antes do esperado.

A criança foi atraída pelas próprias vizinhas com coelhinhos de pelúcia, para o que viraria seu sequestro e, depois, sua morte.

