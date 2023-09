Sigilo Quebrado: erro judicial fez com que assassinas de criança saíssem da cadeia 'antes do tempo'

A primeira temporada do podcast 'Sigilo Quebrado' chega ao 4º episódio e traz detalhes de como um 'erro na sentença' interferiu para que as condenadas pelo primeiro sequestro com extorsão no Ceará conseguissem sair da prisão antes do esperado.

O episódio está no ar desde às 6h desta terça-feira (12), com o título "Liberdade antecipada". Nele, ouvintes podem escutar uma entrevista com o advogado Armando Costa Júnior, que conseguiu fazer com que o regime de cumprimento da pena das condenadas fosse modificado a partir de um recurso interposto no Poder Judiciário.

O editor de Segurança do Diário do Nordeste discute também nesta edição se a Justiça foi feita a partir do entendimento do pai da menina Natália, José Mota Lopes, o senhor Zezinho Siebra.

Este é o penúltimo episódio da série. Os anteriores podem ser conferidos nos principais tocadores de podcasts, assim como no canal do YouTube, do Diário do Nordeste.

31 ANOS DO CRIME

O crime que resultou na morte da menina Nathália, de seis anos, aconteceu há 31 anos, em Camocim. A criança foi atraída pelas próprias vizinhas com coelhinhos de pelúcia, para o que viraria seu sequestro e, depois, sua morte.

