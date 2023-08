'Sigilo Quebrado': Diário do Nordeste lança podcast com casos criminais de grande repercussão no CE

A partir desta terça-feira (22), o Diário do Nordeste lança o podcast 'Sigilo Quebrado'. O produto é resultado de um trabalho coordenado pelo editor de Segurança Emerson Rodrigues, que nesta primeira temporada traz a história do primeiro caso de extorsão mediante sequestro do Ceará.

Há 31 anos, a menina Natália era sequestrada pelas próprias vizinhas, em Camocim. A pequena Natália tinha seis anos e foi sequestrada e morta por três mulheres. No total, serão cinco episódios, publicados semanalmente, trazendo entrevistas exclusivas acerca do caso.

Emerson Rodrigues conta que o podcast 'Sigilo Quebrado' foi criado a partir da percepção "do sucesso que algumas matérias sobre casos antigos faziam quando retomávamos as histórias, fossem de casos já solucionados ou aqueles que ainda esperam por julgamento".

Emerson Rodrigues jornalista editor de Segurança do Diário do Nordeste "O podcast será um ‘true’ crime narrativo com entrevistas de pessoas que estão diretamente ligadas aos casos ou interpretação com a participação dos nossos jornalistas de entrevistas publicadas no Diário do Nordeste. Também utilizaremos autos de processos criminais e reproduziremos trechos desses documentos em nossos episódios. Falaremos sobre os detalhes da investigação do caso, a condenação das acusadas, a cobertura da imprensa e o drama que marca a família de Natália até hoje".

Os episódios podem ser ouvidos nos principais tocadores de podcasts, buscando por 'Sigilo Quebrado', assim como no feed do 'Pauta Segura'

Legenda: "O podcast será um ‘true’ crime narrativo com entrevistas de pessoas que estão diretamente ligadas aos casos ou interpretação com a participação dos nossos jornalistas de entrevistas publicadas no Diário do Nordeste", conta Emerson Foto: Clarice Nascimento

Emerson também conta que a ideia de falar sobre o Caso Natália foi da coordenadora de Jornalismo do DN Karine Zaranza: "ela tem parentes que moram em Camocim e falou desse caso no ano passado, quando completou 30 anos. Amadurecemos a ideia e continuamos trabalhando nas entrevistas com personagens do sequestro, como o pai da Natália, policiais que realizaram a investigação e o advogado das acusadas, já que elas não foram localizadas".

"Tratamos o caso sem sensacionalismo e com distanciamento necessário para recontar e fazer com o que as pessoas conheçam a história. As acusadas já pagaram pelo crime que cometeram. Não temos o objetivo de julgá-las novamente. Mas é um caso histórico, e está no imaginário dos crimes que marcaram a população de Camocim e do Ceará", destaca Emerson.

PODCAST PAUTA SEGURA

O podcast 'Pauta Segura' também idealizado por Emerson Rodrigues e com participação semanal dos repórteres Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges, permanece. Neste, são mostrados os bastidores das reportagens, detalhes da apuração das notícias que mais repercutiram nos últimos dias.

O 'Pauta Segura' continua a ser exibido semanalmente, às segundas-feiras, já tendo ultrapassado 40 episódios. As produções podem ser ouvidas nas principais plataformas de áudio, além do canal do YouTube do Diário do Nordeste.