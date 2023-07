Podcast Pauta Segura aborda novo conflito entre facções e impacto à população em Fortaleza

O 36º episódio do Podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (3), aborda a 'guerra' entre duas facções criminosas no Ceará, por território para o tráfico de drogas, e o impacto que esse conflito traz à população, além das ações que a Polícia desenvolve contra esses criminosos.

Esse foi o assunto de duas matérias publicadas pelo DN na última quinta-feira (29): "Expulsões e falta às aulas: 'guerra' entre facções impacta rotina de famílias na Grande Fortaleza" e "Delegacia Especializada já prendeu 100 suspeitos de integrar facções criminosas no Ceará neste ano".

No Podcast, o editor Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges detalharam como se dá a 'guerra' entre as facções carioca e cearense; as principais regiões onde acontecem o conflito; como a população está afetada; e prisões e apreensões realizadas pelas polícias Civil do Ceará (PC-CE) e Militar do Ceará (PMCE).

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR