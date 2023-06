Quando a Polícia adoece: podcast 'Pauta Segura' aborda transtornos mentais em agentes de segurança

O episódio 34 do podcast ‘Pauta Segura’ está no ar e aborda a temática ‘Saúde Mental nas corporações policiais’. Na última semana, o Diário do Nordeste teve acesso a dados que escancaram o adoecimento mental nas polícias do Ceará.

Cerca de 30% do casos de afastamentos de trabalho de policiais militares e 11% de policiais civis foram em decorrência de problemas psicológicos.O editor Emerson Rodrigues e a repórter Emanoela Campelo levam à discussão para além dos números.

O que é preciso ser feito para evitar, prevenir problemas psicológicos na Polícia? Há um caminho a se adotar para se antecipar às possíveis tragédias, como a na Delegacia de Camocim?

'SÍNDROME DO HERÓI'

A policial militar coordenadora de saúde da PMCE, Sandra Albuquerque, destaca que 90% dos agentes na Corporação têm risco de estresse pós-traumático e que 10% se reconhecem como usuários de alguma substância psíquica.

"São homens que têm a síndrome do herói, que muitas vezes não reconhecem o adoecimento. Como Instituição não podemos esperar que eles se reconheçam doentes, precisamos agir", disse Sandra.

