Quem matou 'Beto da Mídia'? Podcast Pauta Segura aborda assassinato de empresário cearense em Recife

Quem matou 'Beto da Mídia'? O que motivou o crime? O assassinato do empresário cearense João Batista de Oliveira Ramos, de 35 anos, em Recife (Pernambuco), há uma semana, deixou várias interrogações, que são abordadas no episódio 27 do Podcast Pauta Segura, lançado nesta segunda-feira (1º).

O editor Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges detalharam como aconteceu o homicídio; e informações sobre antecedentes criminais de 'Beto da Mídia', inclusive uma investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) sobre a suposta participação do empresário em uma facção criminosa paulista.

O Podcast também aborda a amizade de João Batista com políticos da Região do Cariri; e a passagem de familiares dele pela Polícia, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) não repassou detalhes sobre a investigação do crime e respondeu apenas que "a vítima, um homem de 35 anos, foi encontrada dentro de um veículo, em um estacionamento em Boa Viagem, com perfurações de arma de fogo".

"Segundo relatos de testemunhas, a vítima teria saído de uma academia para buscar o seu carro, quando foi surpreendida pelo autor, em uma motocicleta, que teria realizado os disparos e fugido em seguida. As investigações seguem até o esclarecimento do crime", completou.

João Batista de Oliveira Ramos era natural de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. Ele era proprietário de postos de combustíveis em Recife, Caruaru e Jacumã, em Pernambuco, e de revendedoras de veículos em Juazeiro, Petrolina e Caruaru.

