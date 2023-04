Milícia e pistolagem: podcast 'Pauta Segura' aborda operação da PF com PMs do Ceará como alvos

O podcast Pauta Segura chega ao 25º episódio. Nesta edição, o editor Emerson Rodrigues e a repórter Emanoela Campelo abordam os bastidores das reportagens relacionadas a uma operação da Polícia Federal, com objetivo de desarticular um esquema de milícia e pistolagem, no Nordeste.

A 'Operação Metástase' foi deflagrada no último dia 12 de abril e tem dentre os alvos policiais militares do Ceará. Com características de grupo de extermínio, a Polícia afirma que os criminosos atuavam predominantemente em Pernambuco.

No Ceará, há suspeita do grupo ter cometido, pelo menos, um homicídio. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos com detalhes do caso que teria sido motivado por vingança, um "acerto de contas".

José Natanael de Lima foi assassinado a tiros, em casa, no dia 22 de janeiro de 2021. A investigação apontou que Ewerton Pablo de Souza, pistoleiro da milícia, junto a Lucas Neryvan Gonçalves de Moura Novais, foram os executores do crime, a mando do policial militar de Pernambuco, Luciano José Novaes Bezerra.

