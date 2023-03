Briga entre 'torcidas': podcast Pauta Segura aborda mortes de torcedores e desafios das autoridades

A recente morte do torcedor Ítalo Silva, 29, nos arredores da Arena Castelão traz novamente o tema "briga entre torcidas" à tona. Enquanto o Estado planeja a criação de uma Delegacia do Torcedor e a implementação de uma tecnologia que permitirá identificar os torcedores e barrar infratores na entrada dos estádios, morrem vítimas em decorrência dos confrontos entre rivais.

Torcedores ou criminosos? O 22º episódio do podcast Pauta Segura aborda a problemática. O editor Emerson Rodrigues e os repórteres Emanoela Campelo e Messias Borges conversam sobre os bastidores da apuração das pautas relacionadas ao assunto, publicadas na última semana, no Diário do Nordeste.

A reportagem teve acesso a documentos com os detalhes da investigação da morte do torcedor Ítalo, que apontam como responsáveis pelo crime, membros da Torcida Uniformizada do Fortaleza, a TUF.

Além de Ítalo, outro caso emblemático foi lembrado e virou tema de uma matéria: a morte de Jullian de Souza Cavalcante, conhecido como 'Sobralzin', aos 21 anos, em março de 2016. Até a publicação da matéria os autores da morte de Julian não foram identificados.

Diferente da investigação do homicídio contra Ítalo, que já levou à prisão de quatro suspeitos, a apuração sobre o assassinato de 'Sobralzin' não teve ninguém responsabilizado pelo crime, mesmo após sete anos do ocorrido. O caso segue sob investigação.

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil