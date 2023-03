Vídeo mostra momento em que homens saem de veículos e atacam torcedor do Ceará, na Serrinha; assista

Câmeras de segurança ajudam a Polícia a desvendar o homicídio de Ítalo Silva de Lima, torcedor do Ceará assassinado a caminho do estádio, no último sábado (18). A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso com exclusividade às imagens usadas na investigação do caso.

VEJA:

Nas imagens é possível ver que os suspeitos marcam um ponto de encontro no bairro Serrinha. Às 13h45 saltaram de um carro e duas motos. Os veículos também foram usados posteriormente na fuga.

Antônio Gemesson Martins da Silva, de 23 anos; e Arão Bouzgaib Varela Maia, de 24 anos são os dois últimos suspeitos a serem presos pelo crime. Ambos aparecem nas imagens, em uma das motos, e confessaram à Polícia que pertencem à Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF).

Na versão dos suspeitos, eles foram avisados que haveria uma briga entre torcidas naquele dia e decidiram participar da ação. Outros dois homens também foram capturados pela morte de Ítalo: John Patrick Vieira da Silva e Jarlon Santos de Queiroz Junior.

TODOS CORRERAM, SÓ NÃO ÍTALO

Conforme documentos, Antônio Gemesson confessou frequentar a subsede zona oeste Bonde dos Hollingans, no bairro Mondubim, relacionada à TUF. Segundo ele, há pelo menos cinco anos costumeiramente "se reúne com outros integrantes da TUF para brigar com membros das torcidas organizadas do Ceará".

Legenda: Ítalo foi linchado até a morte

No último sábado (18), Gemesson teria recebido ligação de um amigo avisando que teria confronto no bairro Itaoca: "ele afirma que na companhia dos outros torcedores da TUF foi em direção aos torcedores rivais, mas todos correram ficando apenas a vítima".

Agora, o suspeito disse estar arrependido do crime

Arão Varela tem versão similar. Ele diz ser da TUF há três anos e que "recebeu informações que a torcida organizada do Ceará havia organizado uma convocação para iniciar uma briga contra torcedores do Fortaleza. Por volta das 13h30 ele estava na sede da TUF e foi convidado a participar da briga. Aceitou o convite e foi em direção à torcida contrária, passando a enfrentá-la".

Arão negou ter participado efetivamente das agressões. Nessa terça-feira (21), eles passaram por audiência de custódia e tiveram prisão preventiva decretada.

Juíza da 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia "A gravidade em concreto da conduta atribuída aos conduzidos é bastante elevada, pois há indícios de que participaram de conduta delituosa que ensejou na prática do crime de homicídio consumado, qualificado pela motivação torpe, decorrente de briga premeditada entre as torcidas organizadas de times de futebol, espalhando pancadaria pelas ruas de Fortaleza e causando impacto nos moradores dessa cidade, diante da morte de torcedor por pauladas, com indicativos de meio cruel"

VANDALISMO

Ítalo Silva de Lima foi linchado (morto por espancamento) e sequer chegou a ser socorrido.

Legenda: Vítima morreu ainda no local do crime Foto: Reprodução

John Patrick Vieira e Jarlon Santos também já passaram por audiência de custódia e seguem detidos. A investigação continua com intuito de identificar e prender demais envolvidos na ação.

