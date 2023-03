Torcedor do Ceará é assassinado com pauladas a caminho de jogo na Arena Castelão

O torcedor do Ceará Ítalo Silva, de 29 anos, foi assassinado, no início da tarde deste sábado (18), a pauladas quando estava a caminho da Arena Castelão para assistir ao jogo de volta das semifinais do Campeonato Cearense 2023.

Neste sábado, Ceará e Iguatu se enfrentaram pelo campeonato. O crime ocorreu na Rua Governador João Carlos, próximo ao cruzamento com a Rua Magnólia, no bairro Serrinha.

De acordo testemunhas, Ítalo Silva morava no bairro e estava indo para a Arena Castelão quando começou um confronto entre torcidas rivais do Ceará e do Fortaleza pela rua em que ele passava. Na ocasião, ele acabou virando um alvo dos rivais por estar vestido com uma blusa do Ceará.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil foram acionados para um homicídio de um homem de 29 anos em via pública no bairro Serrinha e que diligências estão em andamento para capturar suspeitos do crime.

"A vítima, um homem de 29 anos, foi morta por lesões ocasionadas por objeto contundente, em via pública", diz a nota da SSPDS.

As investigações seguem a cargo da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A população pode contribuir com as investigações por meio de denúcnias através do 181 ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp do Disque Denúncia da Secretaria, por onde podem ser enviado informações que ajudem a auxiliar as investigações do caso via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.