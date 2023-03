Homem foragido do Amapá é preso em Fortaleza acusado de abusar sexualmente da enteada de 13 anos

Uma operação conjunta entre as polícias do Amapá e do Ceará resultou na prisão de Ismael do Nascimento da Costa, de 35 anos, na manhã da última quinta-feira (16), acusado de abusar sexualmente da enteada, que à época do crime tinha 13 anos. Conforme a Polícia Civil do Estado do Amapá, ele estava foragido desde 2021.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Leonardo Fabrício Leite, o crime teria começado no ano de 2016. A vítima tinha apenas 13 anos quando começou a sofrer abusos.

"O padrasto dela se aproveitava para praticar o ato sexual sempre que a mãe da vítima estava ausente. Nas ocasiões, ele levava a vítima para seu quarto e, lá, a obrigava a ceder ao ato sob ameaças de tomar uma surra e, até mesmo, de morte", disse a Polícia do Amapá.

Ismael é acusado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, estupro e ameaça. Em uma das vezes, de acordo com o advogado, ele chegou a usar um pano umedecido com álcool no rosto da vítima para subjugá-la.

Durante as investigações, foi descoberto que o acusado estaria em Fortaleza. Ismael foi localizado no bairro Quintino Cunha, onde foi preso pelos policiais do 35° Distrito Policial, lá ele negou as práticas criminosas.

Ismael foi encontrado com sua atual companheira e outra enteada. Nova investigação deve apurar se a atual enteada do acusado sofreu abuso sexual. O homem preso aguarda transferência para o Amapá.