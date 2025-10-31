Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagens divulgadas pela Defensoria Pública do Amapá sobre negligências na Coordenadoria da Penitenciária Feminina

País

Após morte de duas detentas, Defensoria Pública denuncia tortura em penitenciária feminina do Amapá

Relatório revelou diversas violações aos direitos humanos, como práticas de tortura física e psicológica

Redação 15 de Setembro de 2025
Discussão acaba com dois mortos no Amapá

País

Policiais militares são presos suspeitos de matar pai e filho no Amapá

Discussão em festival teria motivado o crime. As circunstâncias ainda são apuradas

Redação 01 de Junho de 2025
Dois agentes da Polícia conversam durante uma operação. À esquerda, um policial do grupo tático veste uniforme preto e balaclava. À direita, uma agente da CORE (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais) usa uniforme camuflado com colete tático, rádio comunicador e distintivos visíveis. Ao fundo, há uma viatura e uma garagem com portão metálico.

Segurança

Organização que traficava drogas em 'mulas' do Ceará ao exterior é desarticulada pela PF

Pessoas transportavam cocaína no corpo

Redação 06 de Maio de 2025
chuva em SP

País

Inmet publica aviso de perigo de chuvas em boa parte do Brasil; veja estados afetados

Órgão federal aponta para ocorrência de chuvas no Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Região Sul registra alerta por tempestades com chance de queda de granizo

Redação 16 de Janeiro de 2024

Negócios

3 em cada 10 jovens no Ceará nem estuda e nem trabalha, aponta IBGE

Dados mostram que o Estado é o quinto do País como a maior população desocupada na faixa etária de 15 a 29 anos

Luciano Rodrigues 06 de Dezembro de 2023
Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque

País

Helicóptero com destino ao Amapá está desaparecido há 24 horas; entenda caso

Aeronave transportava equipe que fazia inspeção de pistas de pouso

Redação 17 de Agosto de 2023
Tanques de oxigênio em navio da marinha

País

Amapá recebe oxigênio da Marinha para enfrentar surto de síndromes gripais

Todas as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pediátricas estão lotadas, de acordo com o Governo do Amapá

Redação 21 de Maio de 2023
Moradora do Amapá recebe conta de água no valor de quase R$ 8 milhões

País

Moradora do Amapá recebe conta de água no valor de quase R$ 8 milhões

Caso ocorreu na cidade de Pedra Branca do Amapari, distante cerca de 183 quilômetros de Macapá

Redação 13 de Abril de 2023
policia civil do ceará

Segurança

Homem foragido do Amapá é preso em Fortaleza acusado de abusar sexualmente da enteada de 13 anos

Acusado foi localizado no bairro Quintino Cunha na última quinta-feira (16)

Redação 18 de Março de 2023
Imagem ilustrativa de personal trainer

País

Suposto personal trainer é preso por infectar propositalmente mulheres com HIV no Amapá

Um representante do Conselho Regional de Educação Física afirma que o homem não tinha registro profissional cadastrado

Redação 16 de Fevereiro de 2023
1 2 3