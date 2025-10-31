Relatório revelou diversas violações aos direitos humanos, como práticas de tortura física e psicológica
Discussão em festival teria motivado o crime. As circunstâncias ainda são apuradas
Pessoas transportavam cocaína no corpo
Órgão federal aponta para ocorrência de chuvas no Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Região Sul registra alerta por tempestades com chance de queda de granizo
Dados mostram que o Estado é o quinto do País como a maior população desocupada na faixa etária de 15 a 29 anos
Aeronave transportava equipe que fazia inspeção de pistas de pouso
Todas as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pediátricas estão lotadas, de acordo com o Governo do Amapá
Caso ocorreu na cidade de Pedra Branca do Amapari, distante cerca de 183 quilômetros de Macapá
Acusado foi localizado no bairro Quintino Cunha na última quinta-feira (16)
Um representante do Conselho Regional de Educação Física afirma que o homem não tinha registro profissional cadastrado