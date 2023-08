Helicóptero com destino ao Amapá está desaparecido há 24 horas; entenda caso

Um helicóptero com destino a Macapá (AP) está desaparecido desde quarta-feira (16) na Floresta Amazônica. Entre os ocupantes, está um engenheiro da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A aeronave saiu do polo base Bona, no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, às 12h de quarta-feira, mas não chegou ao destino final, segundo a Funai. A previsão era que a aeronave chegasse às 14h do mesmo dia no Aeroporto Sérgio Miranda.

O veículo levava três pessoas: o engenheiro José Francisco Vieira, comandante Tenente Coronel Josilei Gonçalves de Freitas e um mecânico identificado apenas como Gabriel.

A equipe fazia inspeção de pistas de pouso na região do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Ainda não há informações sobre o paradeiro da aeronave ou dos passageiros.

Buscas pela aeronave

A buscas pelo helicóptero são realizadas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico, da Força Aérea Brasileira (FAB).

Uma aeronave do Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) decolou na manhã desta quinta-feira (17) para atuar na operação, que pode ser estendida para a noite.

A Funai afirmou, em nota, que acompanha o trabalho de buscas pelo helicóptero. A aeronave é da empresa Sagres e foi contratada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará.