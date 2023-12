3 em cada 10 jovens no Ceará nem estuda e nem trabalha, aponta IBGE

O Ceará tem 30,6% da população de 15 a 29 anos que nem estuda, nem está ocupada, grupo denominado atualmente de NENO. Anteriormente chamada de "nem-nem" (nem estuda e nem trabalha), essa faixa etária coloca o Estado como o quinto do País com o maior percentual de pessoas fora de sala de aula e de postos de trabalho.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (6) na Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022. Cerca de 672 mil cearenses se enquadram nos requisitos de NENO, o que representa três em cada dez jovens do Estado.

Em todo o Brasil, apenas Maranhão, Alagoas, Acre e Amapá têm maior percentual de pessoas entre 15 e 29 anos que não estudam e não estão ocupadas. Do lado oposto, Santa Catarina é onde há a menor porcentagem de jovens em situação de NENO: 12,8%.

Apesar dos resultados, o Ceará teve uma redução no indicador em relação a 2021. Há dois anos, ainda sob efeitos de restrições econômicas por causa da pandemia de Covid-19, 34% da população do Estado não estudava nem estava ocupada. O número de 2022 representa uma queda de 3,6 pontos percentuais.

A queda no Ceará foi parecida com o resultado nacional. No Brasil, a porcentagem de pessoas nesta situação está em 22,3%, redução de 3,5 pontos percentuais em comparação com 2021.

A maior diminuição foi registrada no Tocantins, de 7,2 pontos percentuais. Há dois anos, 26,6% da população do Estado era NENO, mas em 2022, o número caiu para 19,5%.

Somente cinco estados tiveram aumento da população de 15 a 29 que não estuda e nem está ocupada: Amapá, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

Veja a lista dos estados do Brasil por jovens em NENO em 2022: