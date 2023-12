Ceará deve receber 940 mil turistas e gerar receita de R$ 3,3 bilhões na alta estação

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) informou, nesta terça-feira (5), que o estado deve receber 940 mil pessoas e gerar uma receita de R$ 3,3 bilhões durante a alta estação. O número representa um crescimento de 5,8% em relação ao ano anterior. De acordo com os dados, tanto no mercado doméstico quanto internacional, a expectativa é de aumento no número de viajantes, de 5% e 14,5%, respectivamente.

Sobre a movimentação turística no Ceará, o órgão projeta que, durante o período, a média de ocupação da rede hoteleira em todo o estado ultrapasse os 80%.

Esse número abrange o público atraído por festas públicas e as comemorações privativas, sobretudo no Réveillon. “O turista vem para curtir o destino e, muitas das vezes, já busca um meio de hospedagem que ofereça programação para virada do ano. Atento a isso, nossa rede hoteleira está cada vez mais direcionada a trabalhar com base nesse diferencial”, afirmou a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.

Ampliação malha aérea

Entre os motivos que resultaram nos números expressivos, a Setur credita a alta da ampliação da malha aérea internacional. A partir do dia 15 de dezembro, serão 10 conexões do voo Fortaleza-Lisboa, operado pela companhia aérea TAP.



No mercado doméstico, a Latam ampliou a oferta para 240 voos extras, na comparação com a operação regular dos meses de outubro e novembro deste ano. Os dados indicam uma movimentação de 494 mil passageiros, em mais de 3,1 mil pousos e decolagens.



“Estamos prestes a iniciar um dos períodos mais importantes do ano para o setor. Podemos dizer que o Ceará se preparou para esse momento, promovendo o destino e buscando conquistar turistas do mundo. Realizamos mais de 44 etapas de roadshows, capacitando agentes de viagem para comercializar nosso destino, e estivemos presentes em mais de 29 feiras, entre nacionais e internacionais. Todo esse trabalho foi essencial para que muitos visitantes conhecessem nosso destino e algumas companhias aéreas apostassem em nosso potencial”, pontuou a secretária.

Fortalecimento da economia

Ainda conforme os dados da Setur, a estimativa é de que a receita gerada com a alta estação em todo o estado seja de R$ 3,3 bilhões, representando um aumento de 10,4%.

"O turismo é uma grande indústria com impactos econômicos muito importantes na economia do nosso estado. De cada dez empregos gerados, um é de nossa responsabilidade. E quando temos mais turistas chegando ao destino, consequentemente aumenta a demanda por profissionais, são gerados mais empregos e o impacto na economia é maior. Portanto, estamos otimistas com esse período, principalmente por essa importância que a atividade tem para todo o estado", concluiu Yrwana Albuquerque.