Energia por assinatura: consumidores economizam até 15% na conta de luz

A possibilidade de garantir uma economia de até 15% na conta de luz por mês e utilizar uma fonte de energia renovável, mas sem se preocupar com o equipamento de geração, tem atraído consumidores do Ceará para o mercado de energia 'por assinatura'.

Os consumidores podem contratar o serviço de uma empresa distribuidora de energia, responsável pela operação e manutenção dos parques fotovoltaicos. Sem necessidade de investir em qualquer aparelho, o cliente paga apelas pela energia utilizada mensalmente.

Na prática, o consumidor aluga uma cota em uma das usinas renováveis da empresa e a parcela de energia gerada é enviada para a Enel, que permanece responsável pela distribuição.

Interessada em economizar, a supervisora de vendas Veridiane Lima, moradora de Fortaleza, aderiu ao serviço há seis meses e viu a sua conta de energia baixar de R$ 270 para R$ 240 por mês. "A gente sabe que do nada vem aumentos na nossa conta que não sabemos de onde. E aí tudo que eu recebo de economia, já é alguma coisa. Estou gostando, tudo que a gente venha a ter de economia é válido, já que não pago nada para ter esse serviço", explica.

A supervisora recebe duas contas de energia por mês - uma da Enel, com os tributos, e uma da empresa, correspondente ao consumo por mês. Ela aponta que essa foi a única mudança realizar ao aderir ao serviço, que também é atrativo por ser uma forma de energia limpa.

Legenda: Condomínio na Lagoa Redonda utiliza serviço de energia por assinatura Foto: Divulgação

"Para mim, é uma das melhores coisas, porque hoje só o que a gente vê no mercado são essas energias renováveis. É super inovador, algo que a gente via como distante no passado e está tão próximo da nossa realidade agora", aponta.

Também interessado na produção de energia renovável, Vitor Torquato decidiu utilizar serviço por assinatura na área comum do condomínio que administra na Lagoa Redonda, em Fortaleza. "O ideal seria implantar as placas solares, só que não temos caixa o suficiente para esse investimento, então a gente optou por fazer dessa forma", aponta.

O administrador afirma que a redução prevista nas contas de luz é de 15 a 17% e que o dinheiro economizado pode ser poupado para posteriormente investir em um equipamento próprio de geração de energia.

Expansão do serviço para residências menores

A Matrix Energia, uma das empresas do setor de oferta por assinatura, opera no Ceará há aproximadamente um ano, com mais de mil clientes. A empresa também atua no mercado livre de energia, voltado a grandes empresas.

O serviço oferece descontos de 10 a 35% nas contas, sendo os maiores percentuais para as de alta tensão. Em residências, a redução fica em torno de 15%. Além da economia mensal, outra vantagem oferecida é a blindagem do cliente das bandeiras tarifárias. Ou seja, os custos adicionais à conta de luz aplicados nas bandeiras amarela ou vermelha não incidem para quem assina o serviço.

Segundo Gabriel Campelo, CEO da Matrix, a empresa prevê um crescimento expressivo em 2024, com expectativa de dois mil novos clientes por mês. O Ceará é um dos 19 estados onde a companhia paulista opera no mercado por assinatura.

Gabriel Campelo CEO da Matrix O Ceará é muito bom para energia solar, tem muitas usinas sendo construídas"

Campelo aponta que a maior parte dos clientes é formada por empresas, mas com a expansão do serviço para contas de no mínimo R$ 200, tem percebido um interesse maior de pequenas residenciais no Estado.

O sistema de energia solar por assinatura tem um potencial significativo de crescimento no Ceará, conforme avaliação do professor Eduardo Fontenele, do Departamento de Economia Aplicada da Universidade Federal do Ceará.

"O Ceará tem se mostrado progressista em termos de políticas de energia renovável, mas é fundamental uma regulamentação clara para garantir a segurança dos consumidores e a sustentabilidade do setor", pondera o especialista. Ele ressalta que é necessário um marco regulatório robusto adaptado às especificidades do negócio.

Empresa cearense de energia por assinatura

Prevendo o aumento de demadda, a 9Energia, empresa cearense do ramo de energia por assinatura, planeja intensificar sua capacidade de operação. A pretenção é implantar cinco novas usinas fotovoltaicas em 2024, que devem se somar às duas já em operação e aos dois parques que aguardam ligação da Enel.

A empresa tem três anos de fundação e atende cerca de 200 clientes no Estado. Segundo Bernardo Veloso, CEO da 9Energia, os principais clientes são restaurantes, comércios e clínicas, com contas de cerca de R$ 3 mil.

Legenda: Empresas de geração de energia solar oferecem descontos nas contas de energia Foto: Divulgação/9Energia

Com a recente abertura para pessoas físicas, a empresa espera aumentar seu atendimento a contas residenciais de todo o Estado.

A dependência da infraestrutura existente para a distribuição da energia gerada dos gargalos do setor, segundo o economista Eduardo Fontenele. A utilização da rede de transmissão da Enel é positiva para as empresas devido à economia em equipamentos, mas sujeita os clientes aos mesmos problemas do sistema de energia comum.

Apesar disso, Fontenele reitera o potencial do setor devido ao caráter sustentável. "Há uma crescente conscientização sobre sustentabilidade e energia limpa, impulsionada por fatores ambientais e sociais. No entanto, a economia nas contas de energia ainda é um fator predominante na decisão dos consumidores. A combinação de ambos – economia e sustentabilidade – é o que torna a energia solar "por assinatura" especialmente atraente", aponta.