Aeroporto de Fortaleza: 5,6 milhões de passageiros em 2023

Neste mês de dezembro, o Aeroporto de Fortaleza tem a estimativa de receber 473 mil passageiros – um crescimento de 15% em relação ao mês anterior de novembro.

Além disso, estão programados para dezembro 3.423 voos domésticos e internacionais, que atenderão 27 destinos. Entre eles, incluem-se a retomada de três rotas diretas: Buenos Aires, Ribeirão Preto/SP e São José do Rio Preto/SP.

De acordo com a Fraport, que administra o Fortaleza Airport, a previsão para todo este ano é de que, no fim deste ano, mais de 5.6 milhões de passageiros terão passado pelo aeroporto da capital cearense.



Em dezembro, o Fortaleza Airport também terá um aumento na frequência de voos vindos de Lisboa, operados pela companhia aérea TAP, passando para 10 vezes por semana. A empresa aérea também alcançou a marca histórica de 171 mil passageiros, maior fluxo entre Fortaleza e Lisboa já registrado.



Por sua vez, a Latam está prestes a alcançar níveis pré-pandemia, voando com mais de 2.8 milhões de passageiros para 14 destinos nacionais e Miami.

Por seu turno, a Azul dobrou seus destinos para 22 (comparado a 2019), tornando Fortaleza o 4º destino mais procurado em suas plataformas.

Além disso, a rota Fortaleza-Paris está com uma aeronave maior, o Airbus A350-900 da Air France, com capacidade de 100 passageiros a mais por voo.



A Fraport Brasil, administradora do aeroporto de Fortaleza e Porto Alegre, esteve presente no maior evento de desenvolvimento de rotas aéreas do mundo, o Routes World 2023, que aconteceu entre os dias 15 e 17 de outubro, na Turquia, com a participação de 250 empresas aéreas, 400 aeroportos, 110 países e 80 empresas de promoção.



Na ocasião, a Fraport Brasil se reuniu com diversas companhias aéreas, como a AeroMexico, American Airlines, Avianca, Condor, Discover (Lufthansa), Iberia, JetSmart, KLM, LOT, entre outras.



“Nos aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre ainda não atingimos a movimentação de passageiros registrada em 2019, mas estamos confiantes no mercado brasileiro e esperamos a recuperação nos próximos anos”, afirma Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil.

Segundo Pedro Navega, gerente de aviação da concessionária, “a presença no Routes World mostra-se importante, pois é nestes eventos que relembramos às empresas aéreas internacionais que os nossos aeroportos são relevantes”.

Neste mês, a Fraport Brasil lançou o novo Plano de Incentivo para voos regulares. O programa refere-se a benefícios vinculados às receitas tarifárias, com o objetivo de incentivar os voos domésticos no aeroporto de Fortaleza.