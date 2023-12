Unimed Fortaleza une-se à Unifor para fazer inovação na área da saúde

Com o objetivo de desenvolver a expertise acadêmica e contribuir para a inovação do setor de saúde, a Unimed Fortaleza – maior cooperativa de médicos do Ceará – acaba de celebrar parceria com a Unifor por meio do Unifor Hub.

A iniciativa faz parte do planejamento estratégico da cooperativa que tem por objetivo viabilizar a execução de projetos que fortaleçam a cultura, a estratégia e a execução de inovação nas unidades da Unimed Fortaleza.

“Queremos aproveitar a expertise e a infraestrutura de pesquisa da Unifor para impulsionar a inovação na área da saúde, tendo a possibilidade de colaborar para o desenvolvimento de tecnologias emergentes, ter acesso a talentos e permitir a formação de profissionais altamente qualificados, além de promover a qualificação na área para os nossos profissionais. Será uma troca de conhecimento e experiências”, como diz o Dr. Flávio ibiapina, diretor Administrativo Financeiro da Unimed Fortaleza.

Neste primeiro momento, três áreas serão priorizadas pela parceria das duas instituições: a Saúde Digital, com foco nas tecnologias como aplicativos de saúde, telemedicina e plataformas de monitoramento de pacientes, além de soluções em jornada de usuários e processos de negócio; Pesquisa Clínica, com desenvolvimento de novos tratamentos, medicamentos e protocolos clínicos; e Gestão em Saúde, com a busca de inovação nos sistemas de gestão hospitalar, na eficiência operacional e na experiência do paciente.

A Unimed Fortaleza e a Unifor ainda estão aperfeiçoando o planejamento das ações a serem desenvolvidas, mas já é possível prever algumas boas novidades.

“Podemos dizer que essa colaboração entre a Unimed Fortaleza e a Unifor será como um motor que impulsionará a inovação, fortalecendo seu ecossistema local e estabelecendo a cidade como um centro de referência em saúde e tecnologia. Estamos muito otimistas com a possibilidade de desenvolver soluções inovadoras para melhorar ainda mais a qualidade e eficiência dos serviços de saúde que oferecemos à”, acrescenta o Dr. Flávio Ibiapina.

O vice-reitor de Pesquisa da Universidade de Fortaleza, professor Milton Sousa, também está entusiasmado com a parceria.

“O trabalho colaborativo entre a Unifor e a Unimed Fortaleza, operacionalizado pelo Unifor Hub, será uma excelente oportunidade para trocar experiências e gerar inovações na área da saúde. Tenho certeza de que teremos ótimos resultados, pois ambas instituições estão empenhadas em inovar”, afirmou ele.