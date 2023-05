Amapá recebe oxigênio da Marinha para enfrentar surto de síndromes gripais

Em meio ao surto das síndromes gripal e Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Amapá, a Marinha do Brasil enviou dois tanques de oxigênio e outros equipamentos essenciais para atender a rede pública hospitalar do estado.

O navio com os insumos deve atracar no porto de Santana, a 17 quilômetros da capital, Macapá, nesta terça-feira (23).

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa), a estratégia serve como retaguarda para situações de colapso e falta de oxigênio para casos graves de gripe, se houver.

Quatro crianças morreram em hospitais públicos do Amapá. Todas as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pediátricas estão lotadas, segundo o Governo do Amapá.

Os tanques com oxigênio são para o abastecimento de 30 novos leitos no Hospital Universitário, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cujo funcionamento está previsto para começar nos próximos dias.

No dia 13 deste mês, o Governo do Amapá decretou situação de emergência de saúde pública após um surto das síndromes gripal e Respiratória Aguda Grave. Esse surto causou a lotação das UTIs pediátricas da rede pública.