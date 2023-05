Motorista de aplicativo é preso após entrar em motel com adolescente de 14 anos no Acre

Um motorista de aplicativo foi preso neste sábado (20) após entrar em um motel com uma adolescente de 14 anos, em Rio Branco, no Acre. Ele foi denunciado por colegas de profissão depois de mandar vídeos mostrando a chegada ao estabelecimento com a menor de idade. As informações são do G1.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o suspeito diz: "vamos entrar aqui que as corridas estão devagar. Está muito devagar, não está compensando, vamos tirar o estresse", dizia.

Ainda conforme vídeo, o homem foi solicitado para uma corrida e a jovem não teria como pagá-lo. Assim, ela teria relações sexuais com ele para realizar o pagamento.

Conforme o g1, o homem ainda teria mandado imagens das partes íntimas da adolescente em grupos. A prisão aconteceu após o homem e a menina saírem do motel. Ambos foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla).