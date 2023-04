Moradora do Amapá recebe conta de água no valor de quase R$ 8 milhões

Uma mulher tomou um susto ao receber a conta de água no valor de R$ 7,6 milhões, na última terça-feira (11). A situação embaraçosa ocorreu na cidade de Pedra Branca do Amapari, distante cerca de 183 quilômetros de Macapá, no Amapá.

A imagem compartilhada nas redes sociais repercutiu nesta quarta-feira (12). Conforme noticiado pelo g1, a moradora se espantou ao receber a conta no valor milionário.

"Chegou aqui no mesmo dia da conta de energia, tudo junto. A de energia veio já caro, depois eu peguei a da água, chega eu me espantei quando eu olhei! Eu fiquei logo brava. Falei para minha mãe: 'Vamos lá resolver esse negócio'", contou.

De acordo com a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), a conta milionária foi gerada devido a uma falha pontual que já foi detectada e corrigida, sem gerar prejuízos à consumidora.

Nota na íntegra

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) informa que já tem conhecimento sobre o caso de emissão de faturas com valores inconsistentes que tem circulado nas redes sociais. Estes valores correspondem a uma falha pontual detectada e já foram corrigidos. A área técnica responsável já iniciou o procedimento de nova impressão e fará a entrega das faturas corrigidas. A CSA ressalta ainda que o cliente que estiver em dúvida quanto ao valor cobrado em sua conta de água ou esgoto pode solicitar esclarecimentos sobre os dados constantes na fatura em umas das agências de atendimento presencial. Outras informações estão disponíveis na central telefônica 0800 086 0116.