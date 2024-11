Motorista de carro e motociclista têm briga de trânsito, na avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza

Um motociclista e um motorista de carro de aplicativo entraram em luta corporal durante uma discussão no trânsito na avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza, na tarde dessa terça-feira (26). Tanto os envolvidos na confusão quanto lojistas da via acionaram a Polícia Militar.

Em vídeo obtido pela reportagem, o motorista do veículo se aproxima do motoqueiro e, em seguida, eles iniciam uma discussão.

Em seguida, o motorista do carro bate a porta algumas vezes no motociclista. Depois, ele chega a descer do veículo e ataca o motoqueiro com socos. Uma mulher que estava na garupa da moto desce da garupa.

A luta segue, os homens derrubam a moto e eles caem de trás do carro. Duas passageiras que estavam no veículo descem do carro em seguida.

A briga só parou após testemunhas intervirem na confusão. A reportagem entrou em contato com lojistas da região. Um comerciante informou que o conflito teria ocorrido após o motorista e o motociclista se desentenderam sobre quem faria a ultrapassagem da faixa.

Já o funcionário de outra loja pontuou que o motoqueiro teria encostado "sem querer" na lateral do carro durante tentativa de ultrapassagem do automóvel.

A Polícia Militar do Ceará informou que uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) foi acionada para a ocorrência. Quando os PMs chegaram ao local, as partes envolvidas haviam entrado em acordo e não quiseram prestar queixa na delegacia.

Parar trânsito por briga pode gerar multa, alerta AMC

Sobre conflitos no trânsito, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) declarou que algumas condutas podem configurar infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo passíveis de penalidades de acordo com cada caso.

Entre os exemplos, estacionar em áreas de cruzamento, bloqueando a circulação de pedestres e veículos, ou deixar o veículo a mais de um metro da calçada são infrações graves. Nesses casos, a multa é de R$ 195,23, com acréscimo de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possibilidade de remoção do veículo.

Já a prática de impedir a movimentação de outros veículos configura uma infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e adição de quatro pontos na CNH.