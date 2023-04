Justiça do Rio condena vereadora Verônica Costa a 10 anos de prisão por torturar ex-marido

A vereadora Verônica Costa (PL), também conhecida como "Mãe Loura" do funk, foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro a dez anos e oito meses de prisão. A medida, tomada em julgamento na terça-feira (11), ocorreu após política torturar o ex-marido dela Márcio Costa.

Inicialmente, ela havia sido condenada a cinco anos e 10 meses de prisão. No entanto, pena aumentou depois de apelação do Ministério Público contra sentença em primeira instância. As informações são do GLOBO.

O caso de tortura ocorreu em 2011, período em que Márcio denunciou as agressões sofridas à Polícia Civil. Na época, ele chegou a ser submetido a um procedimento de raspagem no centro cirúrgico para retirada da pele morta, devido às queimaduras que sofreu em várias partes do corpo.

Agora, os desembargadores decidiram que a pena deve ser cumprida em regime fechado e determinaram que Verônica perca o cargo de vereadora.

Alívio por decisão

O ex-marido de Verônica e vítima das agressões, Márcio Costa, declarou estar aliviado por decisão. "Demorou, mas graças a Deus a Justiça foi feita", disse.

Márcio Costa Ex-marido de Verônica "Mesmo depois desse ocorrido, de ser torturado, de ter ficado em coma no hospital na UTI, ela ainda estava procurando matadores para me executar. Soube por outras pessoas que conhecíamos em comum. Eu fiquei numa situação no Rio de Janeiro muito difícil, andando com medo nas ruas, trocando de endereço toda hora. Minha vida virou uma loucura. Eu fui obrigado a sair do país"

Por isso, depois de ser alvo de tortura, Marcio se mudou para os Estados Unidos, onde vive há aproximadamente dez anos. A mudança ocorreu principalmente por conta das ameaças de morte.