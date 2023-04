Ex-jogadora de vôlei pode ser expulsa de condomínio após agressão a entregadores

O condomínio onde mora a ex-jogadora de vôlei, Sandra Mathias Correia de Sá, que agrediu entregadores a chicotadas no Rio de Janeiro, está pedindo a expulsão da atleta. O advogado do prédio Pacheco Fernandes informou que esteve na delegacia na manhã desta quarta-feira (12) para fornecer as filmagens.

Conforme o jornal O Globo apurou, Sandra já registrou "atritos" e "bate-bocas" com outros moradores. Os problemas não seriam agressões. "O condomínio notificou a administradora do apartamento por providências, no sentido de retirá-la do edifício", disse o advogado.

Os vídeos, contudo, não mostram todo o momento da briga. Segundo o advogado, o material flagra o "início da briga". A vítima, identificada como Max Ângelo dos Santos, foi à delegacia, ao menos duas vezes, para denunciá-la. A agressora não compareceu à delegacia para prestar depoimento.

O veículo teve acesso ao depoimento do entregador, que explicou ter sido xingado e escutado um "vou mandar te prender, seu favelado", além de ter sido chamado de "vagabundo" e "marginal". Max levou chicotadas com uma correia presa ao cachorro. Conforme Max, outra entregadora também foi agredida verbalmente.

ENTENDA O CASO

Sandra Mathias Correia de Sá agrediu Max Ângelo dos Santos, em São Conrado, no local onde mora. Ela é acusada de injúria por preconceito e lesão corporal por entregadores. O caso aconteceu no Domingo de Páscoa (9). As agressões teriam começado após Sandra ver entregadores na calçada em que passeava com o cachorro.

Legenda: Sandra ainda não prestou depoimento sobre o caso Foto: reprodução

"A gente estava trabalhando, como de praxe, o dia todo aqui, e ela passou. Saiu de prédio e veio passear com cachorro. Quando ela chegou na nossa direção, ela olhou para mim, olhou para gente, cuspiu no chão e seguiu o caminho dela. Quando ela voltou, aí ela já foi e começou a arrumar problema com a outra menina", disse Max.

“Ela me xingou de lixo, de favela, de um monte de coisa. Nome feio... E chamando para briga, e eu não queria brigar. Eu falei: ‘Eu não quero brigar, eu vou correr, sim, porque eu não quero brigar’. Porque, se eu fosse a mais, eu ia acabar machucando ela”, disse Viviane Maria de Souza, a outra entregadora agredida.

Minutos depois, Sandra avança em Max Angelo, puxa a camisa dele e acerta um soco em sua cabeça. Ele consegue se soltar e se afasta. Depois, ela tira a guia da coleira do cachorro e parte para cima de Max com agressões. O ato está sendo comparado nas redes sociais e pela própria vítima a chicotadas.

Max é morador da favela da Rocinha e tem três filhos. Atualmente é casado com Jaqueline dos Santos Lopes, de 39 anos. O entregador não sabe se contará aos filhos o ocorrido. Há um ano e meio ele é entregador após perder o emprego de porteiro.