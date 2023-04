Ex-jogadora de vôlei que agrediu entregador com chicoteadas no RJ já tem passagens por ameaças

A ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá, acusada de injúria por preconceito e lesão corporal por entregadores, tem duas passagens na polícia: uma é por furto de energia elétrica na Praia do Leblon, no Rio de Janeiro, e outro por injúria e ameaça, conforme informações do g1.

No domingo (9), Sandra, que mantém uma escola voltada ao vôlei, foi flagrada agredindo e xingando entregadores em São Conrado, onde mora.

A agressora é esperada para comparecer à 15ª DP (Gávea), nesta terça-feira (11), por duas novas acusações: uma de injúria e outra por lesão corporal.

"A primeira [injúria] foi na terça-feira [4] e foi verbal. Inclusive, fiz o boletim de ocorrência na terça-feira, relatei os fatos e, quando foi ontem [domingo, 9], aconteceu de novo. Fui à delegacia de novo e fiz novo boletim de ocorrência", contou à TV Globo Max Angelo dos Santos, um dos entregadores agredidos.

Max aparece em um dos vídeos tentando se esquivar de chicotadas que Sandra dá com a coleira do cachorro. Após as agressões, ele prestou depoimento e passou por exames no Instituto Médico-Legal.

“Ela me tratou como se eu fosse escravo. Só que ela está esquecendo que o tempo da escravidão já acabou há muitos anos. E isso não pode acontecer. É inadmissível. Não tem como aceitar uma situação como essa", disse.

Cuspe no chão

As agressões teriam começado após Sandra ver entregadores na calçada em que passeava com o cachorro.

"A gente estava trabalhando, como de praxe, o dia todo aqui, e ela passou. Saiu de prédio e veio passear com cachorro. Quando ela chegou na nossa direção, ela olhou para mim, olhou para gente, cuspiu no chão e seguiu o caminho dela. Quando ela voltou, aí ela já foi e começou a arrumar problema com a outra menina", disse Max.

“Ela me xingou de lixo, de favela, de um monte de coisa. Nome feio... E chamando para briga, e eu não queria brigar. Eu falei: ‘Eu não quero brigar, eu vou correr, sim, porque eu não quero brigar’. Porque, se eu fosse a mais, eu ia acabar machucando ela”, disse Viviane Maria de Souza, a outra entregadora agredida.