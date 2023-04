Ex-jogadora de vôlei que agrediu entregador falta depoimento por 'questões médicas'

Sandra Mathias Correia de Sá, ex-atleta de vôlei que agrediu o entregador Max Ângelo dos Santos no Rio de Janeiro, não compareceu à delegacia nesta quarta-feira (12). Inicialmente, a previsão era de que ela prestasse depoimento na Gávea (15ª DP).

Segundo o portal UOL, a defesa dela afirmou que o depoimento foi adiado por "questões médicas", sem conceder detalhes do que teria ocorrido. Até agora, não há uma nova data prevista.

Agressão física

No domingo (9), Sandra, que mantém uma escola voltada ao vôlei, foi flagrada agredindo e xingando entregadores em São Conrado, onde mora. Em um dos vídeos registrados, ela aparece batendo no homem com a coleira do cachorro.

Legenda: Sandra ainda não prestou depoimento sobre o caso Foto: reprodução

Os relatos são de que as agressões teriam começado após Sandra ver entregadores na calçada em que passeava com o cachorro. Segundo Max, o homem agredido, a nutricionista mandou eles voltarem para favela e os xingou de "lixo". A ex-atleta ainda teria dito que era "prima de um delegado da polícia federal e do governador" Cláudio Castro (PL), informação negada por ele.

Em entrevista ao UOL, ele afirmou que deseja apenas que Sandra seja punida. "Eu fui muito humilhado. Quis me afastar e não quis revidar, mas se eu boto a mão nela, hoje eu estaria em Bangu porque ela iria alegar que eu a agredi", explicou.