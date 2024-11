Pastor Leonardo Sale atropela suspeito após sofrer tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Após sofrer tentativa de assalto, o pastor Leonardo Sale atropela um dos suspeitos na Barra da Tijuca, nesta quarta-feira (27). Ele compartilhou detalhes do caso em suas redes sociais, relatando que dois homens teriam apontado uma arma na direção do rosto dele, enquanto estava com o carro parado no sinal.

Neste momento, Sale teria acelerado o carro e acertado um terceiro suspeito parado na frente de seu veículo. Sale disse que não percebeu que ele estava ali, mas que o homem ficou preso debaixo do seu carro com a moto.

"Virei para o lado e acelerei devido o carro ser blindado. Havia outro homem na frente, que acabei atropelando sem ver. Mas graças a Deus o bandido está vivo, porque é uma vida que não conhece Jesus". Leonardo Sale Pastor

O pastor afirmou que pessoas ajudaram com a situação. "(Foram as) pessoas que acompanham meu ministério e viram tudo, porque os que estavam chegando na hora sem ver o ocorrido, já estavam batendo no vidro do carro e me ameaçando".

Sales trabalha na Igreja Pentecostal Templo de Milagres, contando com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram. Conforme o GLOBO, o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Na última terça-feira (26), o pastor Silas Malafaia também sofreu uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro.