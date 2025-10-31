Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem em preto e branco do carro no momento em que grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos.

País

Grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos; motorista foge sem prestar socorro

Mulher de 33 anos caminhava de mãos dadas com uma criança quando foi atingida por um carro que subiu na calçada.

Redação 27 de Outubro de 2025
Segurança

Justiça do Ceará nega prisão de advogado indiciado por matar e omitir socorro a idoso atropelado

Veja vídeo do momento em que a vítima é atingida pela Hilux

Emanoela Campelo de Melo 15 de Outubro de 2025
Imagens do acidente, mostrando a sequência da queda.

Ceará

Homem é atropelado por motociclista enquanto corria em Cascavel; veja vídeo

A vítima sofreu ferimentos leves

Lucas Monteiro 14 de Outubro de 2025
A imagem mostra um momento de abordagem policial, com vários agentes da Guarda Municipal em ação. Um homem está sentado no chão, com as mãos amarradas para trás, sendo vigiado por policiais. Há várias viaturas e motos da Guarda Municipal ao fundo, e algumas pessoas observam a cena. A iluminação da área é uma mistura de luzes de sirenes e iluminação urbana.

Segurança

Motorista com sinais de embriaguez atropela crianças em festa e é preso em Fortaleza

Celebração de Dia das Crianças era realizada no bairro Parangaba, na Capital

Redação 13 de Outubro de 2025
Imagem de uma área rural com picadeiro, árvores, palmeiras, e céu azul, representando uma paisagem natural e rural.

Ceará

Homem é atacado por abelhas e morre atropelado, em Juazeiro do Norte

A vítima correu em direção à rodovia

Milenna Murta* 07 de Outubro de 2025
Sequência de três imagens mostra alguns dos seis pedestres atropelados em sequência de acidentes na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro.

País

Seis pedestres são atropelados em sequência de acidentes em avenida no Centro do Rio de Janeiro

Em um intervalo de menos de 20 minutos, dois sinistros foram registradas na via, uma das mais movimentadas da Capital

Redação 11 de Agosto de 2025
Uma viatura da Polícia Civil estacionada

Segurança

Tragédia no Parque Iracema: bebê morre atropelado em condomínio aos 1 ano e 8 meses

A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Redação 03 de Agosto de 2025
familia idoso atropelado cais do porto morte hilux

Segurança

Idoso a caminho do trabalho é atropelado por Hilux conduzida por advogado e morre no Ceará; veja vídeo

A vítima andava pela calçada quando foi atingida pelo automóvel. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo

Emanoela Campelo de Melo 02 de Agosto de 2025
Registro do acidente com o corpo da mulher vítima borrado para preservar sua identidade. Imagem usada em matéria sobre atropelada por buggy

Segurança

Mulher de 40 anos morre atropelada por buggy no Cumbuco, em Caucaia

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado

Bergson Araujo Costa 01 de Agosto de 2025
Rômulo era filho único e tinha realizado o sonho de morar no exterior

Mundo

Brasileiro morre atropelado por caminhão na Irlanda, e família tenta trazer corpo de volta ao País

Ele era filho único e vivia na Irlanda com o marido

Redação 14 de Julho de 2025
