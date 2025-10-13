Motorista com sinais de embriaguez atropela crianças em festa e é preso em Fortaleza

Um motorista de 40 anos foi preso após atropelar duas crianças durante uma celebração do Dia das Crianças no bairro Parangaba, nesse domingo (12). Conforme a Guarda Municipal de Fortaleza, o homem — que apresentava sinais evidentes de embriaguez — ainda colidiu em veículos estacionados enquanto tentava fugir do local.

Agentes do motopatrulhamento da Inspetoria Regional 4 (IR4) foram acionados por volta das 19h20 para atender à ocorrência.

Veja também Segurança Polícia Civil desarticula desmanches de veículos e prende três suspeitos na Grande Fortaleza Ceará Incêndio atinge depósito de motos elétricas na Praia de Iracema

No local, os guardas constataram que o condutor havia invadido a área do evento e atropelado as crianças que participavam da comemoração. Em seguida, ele fugiu, gerando revolta entre os participantes.

Durante as buscas, testemunhas informaram que um veículo com as mesmas características havia colidido em outros carros na rua Araripe Prata. As equipes seguiram para o local e encontraram o suspeito caído no chão, com ferimentos provocados por agressões de pessoas que presenciaram os acidentes.

As duas crianças atropeladas foram socorridas e receberam atendimento médico. Conforme a Guarda Municipal, os responsáveis pelas duas manifestaram interesse em representar criminalmente contra o motorista.

Motorista resiste à prisão

Segundo a GMF, o homem apresentava forte odor de álcool e dificuldade de locomoção. Testemunhas relataram que ele passou boa parte do dia consumindo bebidas alcoólicas em um bar da região antes de dirigir.

Durante a abordagem, o motorista resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe.

Com apoio de outras viaturas e equipes de motopatrulhamento, o suspeito foi levado ao Frotinha da Parangaba para receber atendimento médico. Depois, foi encaminhado ao 31º Distrito Policial e autuado por dirigir sob influência de álcool e por lesão corporal culposa no trânsito.

O veículo do condutor foi apreendido pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e encaminhado ao pátio para perícia. Dentro do carro, os agentes encontraram várias garrafas de bebida alcoólica.