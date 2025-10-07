Diário do Nordeste
Homem é atacado por abelhas e morre atropelado, em Juazeiro do Norte

A vítima correu em direção à rodovia

Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
(Atualizado às 12:42)
Ceará
Imagem de uma área rural com picadeiro, árvores, palmeiras, e céu azul, representando uma paisagem natural e rural.
Legenda: O caso aconteceu por volta das 8h30 desta terça-feira (7). Vítima estava à margem da rodovia (foto) quando houve o ataque de abelhas.
Foto: Claudiana Mourato/SVM.

Um homem foi atacado por abelhas, correu em direção a uma rodovia e morreu atropelado, na manhã desta terça-feira (7). O caso aconteceu no Anel Viário de Juazeiro do Norte, por volta das 8h30. As informações foram apuradas pela TV Verdes Mares Cariri.

A vítima, ainda não oficialmente identificada, era mestre de obras e estava trabalhando à margem da rodovia quando um enxame de abelhas a atacou. Possivelmente na tentativa de fugir das ferroadas dos insetos, o homem acabou escorregando no meio-fio e caiu na pista, já embaixo do veículo que passava pelo local.

À TV Verdes Mares Cariri, o advogado do motorista, Joilson Silva, afirmou que o condutor estava dentro da velocidade estabelecida pela rodovia. Ao imaginar ter passado por um suposto obstáculo na pista, desceu do carro e, então, percebeu que se tratava do homem.

Ainda segundo o advogado, a vítima, ao escorregar, já teria caído embaixo do carro. O motorista prestou socorro, e as autoridades competentes foram acionadas.

A Polícia Militar (PM) acompanhou a ocorrência. O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para solicitar mais informações. Quando houver retorno, esta matéria será atualizada.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

