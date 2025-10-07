Homem é atacado por abelhas e morre atropelado, em Juazeiro do Norte

Um homem foi atacado por abelhas, correu em direção a uma rodovia e morreu atropelado, na manhã desta terça-feira (7). O caso aconteceu no Anel Viário de Juazeiro do Norte, por volta das 8h30. As informações foram apuradas pela TV Verdes Mares Cariri.

A vítima, ainda não oficialmente identificada, era mestre de obras e estava trabalhando à margem da rodovia quando um enxame de abelhas a atacou. Possivelmente na tentativa de fugir das ferroadas dos insetos, o homem acabou escorregando no meio-fio e caiu na pista, já embaixo do veículo que passava pelo local.

À TV Verdes Mares Cariri, o advogado do motorista, Joilson Silva, afirmou que o condutor estava dentro da velocidade estabelecida pela rodovia. Ao imaginar ter passado por um suposto obstáculo na pista, desceu do carro e, então, percebeu que se tratava do homem.

Ainda segundo o advogado, a vítima, ao escorregar, já teria caído embaixo do carro. O motorista prestou socorro, e as autoridades competentes foram acionadas.

A Polícia Militar (PM) acompanhou a ocorrência. O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para solicitar mais informações. Quando houver retorno, esta matéria será atualizada.

