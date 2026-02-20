Fortaleza prevê reformar Memorial, Biblioteca, Mercado e Teatro para celebrar 300 anos; veja locais

Entre os presentes que Fortaleza deve ganhar em 2026, quando completa 300 anos, estão importantes espaços culturais na região central da cidade. Pelo menos quatro obras estão previstas para este ano, incluindo reformas do Mercado dos Pinhões e do Memorial da Resistência.

A informação foi dada por Helena Barbosa, titular da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), em entrevista aos jornalistas Jéssica Welma e Wagner Mendes durante a live do Ponto Poder, na quinta-feira (19). Ao longo do ano, os órgãos públicos municipais devem fazer entregas para marcar o tricentenário da capital, segundo a secretária.

No âmbito da Secultfor, além da reforma de espaços, as festas de Carnaval, São João, o projeto “Cultura na Calçada” e editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – estes que devem somar R$ 17 milhões em investimentos – estão entre os compromissos para 2026.

Veja também Ceará Gari se torna contador de histórias em biblioteca pública de Fortaleza: ‘sou catador de histórias’ Ceará Obras para reabrir Mercados dos Pinhões e da Aerolândia custariam R$ 5 milhões PontoPoder 'Percursos da Memória': projeto resgata a história de locais ligados à ditadura militar no Ceará

Biblioteca Dolor Barreira

Legenda: Biblioteca Dolor Barreira em foto de 2018. Foto: Natinho Rodrigues/SVM.

Uma das obras mais importantes é a reforma da Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira, na Avenida da Universidade, que está há cerca de 17 anos sem intervenções. “A estrutura está muito frágil, muito deteriorada”, reconhece Helena, elencando o local como prioridade.

“Foi uma questão que levei ao prefeito, ressaltando a importância do equipamento. Já conversamos com a equipe da biblioteca e estamos planejando o cronograma de escoamento dos livros e o remanejamento da equipe”, pontua.

A ação será feita em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura (Seinf), responsável pelo projeto.

Teatro São José

Legenda: Teatro São José ocupa prédio histórico em Fortaleza. Foto: Helene Santos/SVM.

Outro destaque é a reestruturação do Teatro São José, na Praia de Iracema, que ficará aberto durante todo o ano. De acordo com Helena, “o espaço é lindo”, com reforma recente, mas não tem sistemas próprios de som, luz nem de refrigeração.

“Ele não funciona sem alugar tudo isso, não tem condição de termos um teatro municipal assim. Com a junção do orçamento municipal com o recurso federal da PNAB, conseguiremos entregá-lo funcionando o ano inteiro para temporadas e apresentações”, frisa.

A previsão é de que tudo seja entregue no segundo semestre de 2026. Atualmente, a Secultfor executa o processo de licitação para os sistemas de refrigeração, som e luz. “Também faremos um contrato de gestão para a manutenção, contando com produtores locais e técnicos para receber os espetáculos”, projeta Helena.

“Depois, soltamos o credenciamento dos artistas para fazer o equipamento funcionar plenamente”, complementa.

Mercado dos Pinhões

Legenda: Mercado dos Pinhões, no Centro de Fortaleza, terá intervenções estruturais e na programação. Foto: Fabiane de Paula.

Cenário de efervescência durante o ciclo carnavalesco, o Mercado dos Pinhões, no Centro da cidade, também receberá intervenções permanentes – desde físicas, no prédio em si, até a programação. O financiamento deve ser misto, como explica a titular da Secultfor.

“No ano passado, fizemos o laudo técnico com a equipe do patrimônio e o projeto com a Seinf. Inscrevemos o projeto na Lei Rouanet e no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e a prefeitura também vai priorizar”, situa.

Veja também Ceará Pinhões, Maracatu, Aterrinho e Mocinha: o que rolou na noite de sábado no Carnaval de Fortaleza

“Resgatar” o mercado é uma das “metas” da secretaria para os 300 anos de Fortaleza. As mudanças devem incluir a instalação de quiosques de culinária local, “uma panelada do José Walter, uma feijoada de outro bairro…”, segundo idealiza Helena.

Assim, complementa a gestora, “o turista conhece o bairro e a nossa cultura alimentar, unindo isso à programação de forró e lançamentos de livros que sempre ocorreram ali”.

Memorial da Resistência

Legenda: No "Memorial da Resistência", na sede da Secultfor, estão preservadas celas usadas durante a ditadura militar. A esquerda, a cela comum; na direita, a solitária. Foto: Fabiane de Paula

Um quarto equipamento cultural que deve ser entregue neste ano é o Memorial da Resistência, que fica na sede da Secultfor, no Centro. No local, estão preservadas celas usadas durante a ditadura militar.

“Ele tem a parte das exposições, que são as celas, e colocamos também uma lateral inteira do último andar que vai ser o projeto expográfico. Já temos todo o projeto, e nossa ideia é entregar até o final do ano”, afirma a secretária de Cultura.

O projeto expográfico incluirá atividades, registros históricos, documentos e “toda uma estrutura de conservação”. Segundo Helena, o funcionamento contará com o trabalho de arte-educadores, preparados para receber o público.

300 anos da cidade

Os espaços culturais são apenas alguns dos que integrarão a programação dos 300 anos de Fortaleza. “ O prefeito e a primeira-dama farão o levantamento de todas as entregas por secretaria, e haverá uma coletiva para anunciar cada uma delas”, adianta Helena.

A ideia, ela adiciona, “é não limitar o aniversário a apenas uma festa, mas celebrar o que vamos entregar à cidade durante todo o ano, visando inclusive a longevidade de Fortaleza”.