Cidades do CE têm novos avisos de chuvas intensas até sexta (20); veja locais

Previsão foi atualizada pelo Inmet nesta quinta-feira (19).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:38)
Ceará
Mulher caminhando sob chuva forte, segurando um guarda-chuva arco-íris vibrante em uma rua urbana molhada, com outras pessoas ao fundo.
Legenda: Cidades do interior do Ceará devem ter chuvas no fim de semana.
Foto: Fabiane de Paula.

Condições favoráveis para chuvas intensas e fortes rajadas de vento devem afetar mais de 120 cidades do Ceará nesta sexta-feira (20). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois novos avisos para o território cearense.

O aviso de perigo, laranja, classificado como nível 2 de severidade na escala do instituto, indica probabilidade de chuvas de até 100 milímetros e ventos de 60 a 100 km/h em 60 municípios do Ceará, até as 23h de sexta.

Já o aviso de perigo potencial, amarelo, tem nível 1 de severidade, e prevê precipitações de até 50 mm, associadas a ventos de 40 a 60 km/h em 129 cidades do Estado. A previsão é válida até as 23h59 de amanhã (20).

Veja também

teaser image
Ceará

No 1º mês da quadra chuvosa de 2026, veja como estão os açudes do Ceará

teaser image
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

Cidades sob aviso de perigo até sexta (20)

  • Abaiara
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Altaneira
  • Antonina do Norte
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Baixio
  • Barbalha
  • Barro
  • Boa Viagem
  • Brejo Santo
  • Campos Sales
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Catarina
  • Cedro
  • Crateús
  • Crato
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Farias Brito
  • Granjeiro
  • Icó
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaumirim
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Mauriti
  • Milagres
  • Milhã
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Nova Olinda
  • Novo Oriente
  • Orós
  • Parambu
  • Pedra Branca
  • Penaforte
  • Piquet Carneiro
  • Porteiras
  • Potengi
  • Quiterianópolis
  • Quixelô
  • Quixeramobim
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • Senador Pompeu
  • Solonópole
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Umari
  • Várzea Alegre

Cidades sob aviso de perigo potencial até sexta (20)

  • Abaiara
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Alcântaras
  • Altaneira
  • Alto Santo
  • Antonina do Norte
  • Apuiarés
  • Ararendá
  • Araripe
  • Aratuba
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Baixio
  • Banabuiú
  • Barbalha
  • Barro
  • Barroquinha
  • Boa Viagem
  • Brejo Santo
  • Camocim
  • Campos Sales
  • Canindé
  • Capistrano
  • Caridade
  • Cariré
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Carnaubal
  • Catarina
  • Catunda
  • Cedro
  • Chaval
  • Choró
  • Coreaú
  • Crateús
  • Crato
  • Croatá
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Ererê
  • Farias Brito
  • Forquilha
  • Frecheirinha
  • General Sampaio
  • Graça
  • Granja
  • Granjeiro
  • Groaíras
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Ibaretama
  • Ibiapina
  • Ibicuitinga
  • Icó
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipaumirim
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Iracema
  • Irauçuba
  • Itapiúna
  • Itatira
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Madalena
  • Martinópole
  • Massapê
  • Mauriti
  • Meruoca
  • Milagres
  • Milhã
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Morada Nova
  • Moraújo
  • Mucambo
  • Nova Olinda
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Orós
  • Pacujá
  • Parambu
  • Paramoti
  • Pedra Branca
  • Penaforte
  • Pereiro
  • Piquet Carneiro
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Porteiras
  • Potengi
  • Potiretama
  • Quiterianópolis
  • Quixadá
  • Quixelô
  • Quixeramobim
  • Reriutaba
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • Santa Quitéria
  • São Benedito
  • São João do Jaguaribe
  • Senador Pompeu
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Solonópole
  • Tabuleiro do Norte
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Tejuçuoca
  • Tianguá
  • Ubajara
  • Umari
  • Uruoca
  • Varjota
  • Várzea Alegre
  • Viçosa do Ceará

O Inmet aponta que, nos locais com condições mais severas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O instituto lista orientações à população:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Como funcionam os avisos

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Previsão do tempo para o Ceará

O fim de semana também deve ser de chuvas em boa parte do território do Ceará, como prevê a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira:

Quinta-feira, 19/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. No Litoral do Pecém, chuvas isoladas.

Sexta-feira, 20/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns e chuvas isoladas na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no centro-sul do estado.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Sábado, 21/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. No Cariri e no Sertão Central e Inhamuns, baixa possibilidade de chuvas isoladas.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte.

