Cidades do CE têm novos avisos de chuvas intensas até sexta (20); veja locais
Previsão foi atualizada pelo Inmet nesta quinta-feira (19).
Condições favoráveis para chuvas intensas e fortes rajadas de vento devem afetar mais de 120 cidades do Ceará nesta sexta-feira (20). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois novos avisos para o território cearense.
O aviso de perigo, laranja, classificado como nível 2 de severidade na escala do instituto, indica probabilidade de chuvas de até 100 milímetros e ventos de 60 a 100 km/h em 60 municípios do Ceará, até as 23h de sexta.
Já o aviso de perigo potencial, amarelo, tem nível 1 de severidade, e prevê precipitações de até 50 mm, associadas a ventos de 40 a 60 km/h em 129 cidades do Estado. A previsão é válida até as 23h59 de amanhã (20).
Cidades sob aviso de perigo até sexta (20)
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Catarina
- Cedro
- Crateús
- Crato
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Farias Brito
- Granjeiro
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaumirim
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Nova Olinda
- Novo Oriente
- Orós
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Piquet Carneiro
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixelô
- Quixeramobim
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Umari
- Várzea Alegre
Cidades sob aviso de perigo potencial até sexta (20)
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Barroquinha
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Forquilha
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itapiúna
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Martinópole
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Mucambo
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pacujá
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São João do Jaguaribe
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
O Inmet aponta que, nos locais com condições mais severas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O instituto lista orientações à população:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Como funcionam os avisos
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.
Previsão do tempo para o Ceará
O fim de semana também deve ser de chuvas em boa parte do território do Ceará, como prevê a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira:
Quinta-feira, 19/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. No Litoral do Pecém, chuvas isoladas.
Sexta-feira, 20/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns e chuvas isoladas na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no centro-sul do estado.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.
Sábado, 21/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. No Cariri e no Sertão Central e Inhamuns, baixa possibilidade de chuvas isoladas.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte.