Carnaval 2026: veja os melhores cliques deste quarto dia de folia em Fortaleza

Capital cearense distribuiu folia por inúmeros pontos da cidade.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 23:34)
Ceará
Folia acompanha desfiles na Avenida Domingos Olimpio.
Legenda: Publicou acompanhou desfiles na Avenida Domingos Olimpio.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

Os foliões cearenses ocupam os polos da Capital desde sexta-feira. No quarto e penúltimo dia de festa, a segunda-feira (16) em Fortaleza registrou uma programação diversa, atraindo todos os públicos.

Na Praça da Gentilândia, no Benfica, os shows ficaram por conta de DJ Ryanbnog, Pingo de Fortaleza, Juruviara e Luxo da Aldeia. O Mercado dos Pinhões teve DJ Duo Que Extrago, Roberta Fiuza, Yane Caracas e Mulher Barbada. No Polo da Mocinha, o bloco Concentra Mas Não Sai guiou a folia.

Já na Avenida Domingos Olímpio, o público acompanhou o desfile de blocos como Prova de Fogo, Unidos da Vila, Doido é Tu, Garotos do Benfica, Bloco do Zé Almir, Amigos do Zé, Império da Vila, A Turma do Mamão e Balakubaku Folia.

O palco da avenida também recebe as escolas de samba Império Ideal, Pavão Misterioso e Colibri, com shows de Samya Maia e Jorge Aragão.

O Passeio Público manteve programação infantil com Tia Samila e Sua Turma e Charanga do Tio Marcão Lindão. No Aterrinho da Praia de Iracema, sobem ao palco DJ Rudeboy, Donaleda, WIU e Djonga.

O Parque Rachel de Queiroz reuniu Banda Aquarelinha, Banda Dó Ré Mi Folia, Banda Retrô 25 e Mayra Jessé e Banda. Na Regional 10, o Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego – Geração 60 também integra a agenda.

VEJA FOTOS DOS FOLIÕES

Avenida Domingos Olímpio

Desfiles de blocos na Avenida Domingos Olimpio.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

Desfiles de blocos na Avenida Domingos Olimpio.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

Desfiles de blocos na Avenida Domingos Olimpio.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

Desfiles de blocos na Avenida Domingos Olimpio.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

Desfiles de blocos na Avenida Domingos Olimpio.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

Desfiles de blocos na Avenida Domingos Olimpio.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

Praça da Gentilândia

foto de foliões em carnaval de fortaleza.
Foto: Kid Jr./SVM.

foto de foliões no carnaval de fortaleza.
Foto: KId Jr./SVM.

foto de foliões no carnaval de fortaleza.
Foto: Kid Jr./SVM.

foto de foliões no carnaval de fortaleza.
Foto: Kid Jr./SVM.

carnaval em fortaleza.
Foto: Kid Jr./SVM.

foto de foliões no carnaval de fortaleza.
Foto: Kid.Jr/SVM.

Parque Rachel de Queiroz

Pequenos foliões no Parque Rachel de Queiroz.
Foto: Kid Jr./SVM.

Pequenos foliões no Parque Rachel de Queiroz.
Foto: Kid Jr./SVM.

Pequenos foliões no Parque Rachel de Queiroz.
Foto: Kid Jr./SVM.

Pequenos foliões no Parque Rachel de Queiroz.
Foto: Kid Jr./SVM.

Pequenos foliões no Parque Rachel de Queiroz.
Foto: Kid Jr./SVM.

Pequenos foliões no Parque Rachel de Queiroz.
Foto: Kid Jr./SVM.

Aterrinho da Praia de Iracema

foliões no aterrinho da praia de iracema.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

foliões no aterrinho da praia de iracema.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

foliões no aterrinho da praia de iracema.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

foliões no aterrinho da praia de iracema.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

foliões no aterrinho da praia de iracema.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

foliões no aterrinho da praia de iracema.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

