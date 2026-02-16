Carnaval 2026: veja os melhores cliques deste quarto dia de folia em Fortaleza
Capital cearense distribuiu folia por inúmeros pontos da cidade.
Os foliões cearenses ocupam os polos da Capital desde sexta-feira. No quarto e penúltimo dia de festa, a segunda-feira (16) em Fortaleza registrou uma programação diversa, atraindo todos os públicos.
Na Praça da Gentilândia, no Benfica, os shows ficaram por conta de DJ Ryanbnog, Pingo de Fortaleza, Juruviara e Luxo da Aldeia. O Mercado dos Pinhões teve DJ Duo Que Extrago, Roberta Fiuza, Yane Caracas e Mulher Barbada. No Polo da Mocinha, o bloco Concentra Mas Não Sai guiou a folia.
Já na Avenida Domingos Olímpio, o público acompanhou o desfile de blocos como Prova de Fogo, Unidos da Vila, Doido é Tu, Garotos do Benfica, Bloco do Zé Almir, Amigos do Zé, Império da Vila, A Turma do Mamão e Balakubaku Folia.
O palco da avenida também recebe as escolas de samba Império Ideal, Pavão Misterioso e Colibri, com shows de Samya Maia e Jorge Aragão.
O Passeio Público manteve programação infantil com Tia Samila e Sua Turma e Charanga do Tio Marcão Lindão. No Aterrinho da Praia de Iracema, sobem ao palco DJ Rudeboy, Donaleda, WIU e Djonga.
O Parque Rachel de Queiroz reuniu Banda Aquarelinha, Banda Dó Ré Mi Folia, Banda Retrô 25 e Mayra Jessé e Banda. Na Regional 10, o Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego – Geração 60 também integra a agenda.
VEJA FOTOS DOS FOLIÕES
Avenida Domingos Olímpio
Praça da Gentilândia
Parque Rachel de Queiroz
Aterrinho da Praia de Iracema