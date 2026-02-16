Creche no Ceará atende filhos de catadores e ambulantes que trabalham no Carnaval 2026
Cerca de 30 filhos de ambulantes e catadores credenciados para o Carnaval de Aracati, no Ceará, contam com o suporte de uma creche pública noturna durante a folia, instalada no Centro de Educação Infantil de Tempo Integral (Ceti) Irmã Maria Cordélia.
Segundo a secretária de Educação, Sabrina Cardoso, o projeto surgiu da necessidade de dar suporte às famílias que não tinham com quem deixar os filhos durante o trabalho noturno.
A iniciativa é da prefeita Roberta de Bismarck (Podemos) e está no segundo ano de funcionamento.
Como funciona o atendimento e quem pode participa
O serviço oferece alimentação e atividades recreativas, mantendo as crianças em ambiente seguro enquanto os pais trabalham nos polos festivos.
As inscrições podem ser feitas diretamente na unidade a partir das 17h, mas a maior parte das vagas já foi preenchida por trabalhadores previamente cadastrados para atuar no Carnaval.
As crianças chegam à unidade às 17h e permanecem até a manhã seguinte.
No local, participam de atividades recreativas, recebem jantar e lanche, assistem a filmes, fazem pintura de rosto e dormem sob acompanhamento de equipes que se revezam em dois turnos por noite.
A creche começou a funcionar no sábado de Carnaval e segue até a Quarta-feira de Cinzas.
De acordo com a secretária, todos os pais que inscreveram os filhos no ano passado retornaram nesta edição.