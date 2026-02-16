Creche no Ceará atende filhos de catadores e ambulantes que trabalham no Carnaval 2026

Cerca de 30 filhos de ambulantes e catadores credenciados para o Carnaval de Aracati, no Ceará, contam com o suporte de uma creche pública noturna durante a folia, instalada no Centro de Educação Infantil de Tempo Integral (Ceti) Irmã Maria Cordélia.

Segundo a secretária de Educação, Sabrina Cardoso, o projeto surgiu da necessidade de dar suporte às famílias que não tinham com quem deixar os filhos durante o trabalho noturno.

A iniciativa é da prefeita Roberta de Bismarck (Podemos) e está no segundo ano de funcionamento.

Como funciona o atendimento e quem pode participa

O serviço oferece alimentação e atividades recreativas, mantendo as crianças em ambiente seguro enquanto os pais trabalham nos polos festivos.

As inscrições podem ser feitas diretamente na unidade a partir das 17h, mas a maior parte das vagas já foi preenchida por trabalhadores previamente cadastrados para atuar no Carnaval.

As crianças chegam à unidade às 17h e permanecem até a manhã seguinte.

Foto: Ismael Soares / SVM

No local, participam de atividades recreativas, recebem jantar e lanche, assistem a filmes, fazem pintura de rosto e dormem sob acompanhamento de equipes que se revezam em dois turnos por noite.

A creche começou a funcionar no sábado de Carnaval e segue até a Quarta-feira de Cinzas.

De acordo com a secretária, todos os pais que inscreveram os filhos no ano passado retornaram nesta edição.