Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chove em pelo menos 130 cidades de todas as regiões do CE; veja volumes

Acumulados são de 7h de ontem até 7h desta quarta-feira de cinzas (18).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:18)
Ceará
Mulher segura guarda chuva azul estampado em rua de Fortaleza.
Legenda: Ceará está sob aviso de chuvas intensas até sexta-feira (20).
Foto: Davi Rocha/SVM.

As chuvas entre 7h da terça-feira de carnaval e 7h desta quarta-feira de cinzas banharam municípios de todas as regiões do Ceará. Até as 10h10 de hoje (18), mais de 130 cidades já haviam contabilizado precipitações.

A maior chuva ocorreu em Choró, no Sertão Central, com 90,2 mm nas 24h monitoradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados são dinâmicos, atualizados a cada 10 minutos, à medida que os medidores de chuvas são verificados, ao longo de todo o dia.

A segunda localidade com maior chuva (81 mm) foi São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, seguida por Frecheirinha (70 mm) e Sobral (69 mm).

Veja também

teaser image
Ceará

Chuva com ventania alaga ruas e derruba teto de posto de gasolina no Crato (CE)

teaser image
Ceará

No 1º mês da quadra chuvosa de 2026, veja como estão os açudes do Ceará

Na cidade do Crato, na Região do Cariri, o posto de Lameiro registrava, até 10h10, a sexta maior chuva do Ceará entre ontem (17) e hoje (18), com 66 mm. Apesar da medida relativamente pequena, o município teve fortes ventanias, quedas de árvores e alagamentos, no último dia do carnaval.

10 maiores chuvas do Ceará em 24h

  • Choró (Posto: Choró): 90.2 mm
  • São Gonçalo do Amarante (Posto: Siupe): 81 mm
  • Choró (Posto: Caiçarinha): 79 mm
  • Frecheirinha (Posto: Açude Angicos): 70 mm
  • Sobral (Posto: Boqueirão): 69 mm
  • Crato (Posto: Lameiro): 66 mm
  • Solonópole (Posto: Solonópole): 64 mm
  • Quixadá (Posto: Quixadá): 64 mm
  • Maranguape (Posto: Fazenda Columinjuba): 63 mm
  • Jaguaribe (Posto: Sítio Severo): 62.6 mm

Avisos de chuvas intensas

Todo o Ceará está sob aviso de perigo por chuvas e ventos intensos desde ontem (17) e até 10h de sexta-feira (20). Os acumulados podem chegar a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Um segundo aviso, este de “perigo potencial”, também está válido para todo o Estado. A probabilidade é de chuvas de até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h. Os avisos são emitidos por regiões, e, por isso, dois deles podem se sobrepor nos territórios.

Cidades sob avisos amarelo e laranja (até 10h de 20/02)

Fortaleza e todos os demais 183 municípios do Ceará.

Previsão do tempo para o Ceará

A Funceme detalha a previsão do tempo para o restante da semana no Ceará, confira:

Quarta-feira, 18/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. No Cariri e algumas áreas do litoral, há possibilidade de trovoadas isoladas.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri chuva isolada.

Quinta-feira, 19/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri chuva isolada.

Sexta-feira, 20/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri chuva isolada.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Homem idoso de boné em rua urbana inundada observa carro passar e criar grandes respingos de água.
Ceará

CE tem aviso de ‘perigo’ por fortes chuvas até sexta (20); veja detalhes

Previsão do Inmet indica que condições devem atingir todo o Estado.

Redação
Há 38 minutos
Mulher segura guarda chuva azul estampado em rua de Fortaleza.
Ceará

Chove em pelo menos 130 cidades de todas as regiões do CE; veja volumes

Acumulados são de 7h de ontem até 7h desta quarta-feira de cinzas (18).

Redação
Há 57 minutos
Montagem de três fotos mostrando ruas alagadas na cidade do Crato, no Ceará.
Ceará

Chuva com ventania alaga ruas e derruba teto de posto de gasolina no Crato (CE)

Defesa Civil atendeu diversos chamados da população.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Multidão no Aterro da Praia de Iracema.
Ceará

Trio elétrico para o Carnaval em Fortaleza está em estudo, diz secretária da Cultura

Helena Barbosa pontua responsabilidade para estruturar retorno do modelo de festa.

Bergson Araujo costa e Letícia do Vale
17 de Fevereiro de 2026
Foliões curtem Carnaval de fortaleza na praça da gentilândia.
Ceará

Público lota palcos da folia na despedida do Carnaval 2026 em Fortaleza

Capital cearense contou com inúmeros pontos de folia.

Bergson Araujo Costa e Letícia do Vale
17 de Fevereiro de 2026
Foto de Dom Gregório Paixão.
Ceará

Confira programação das celebrações de Quarta-Feira de Cinzas no Ceará

Oficialmente, a Quarta-Feira de Cinzas não é feriado nacional.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
foto de foliões em carnaval de fortaleza.
Ceará

É feriado ou ponto facultativo nesta terça-feira (17) de Carnaval?

Carnaval não é feriado nacional.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Crianças e adolescente tomam banho de chuva sob o olhar de mulher protegida por um guarda chuva. Em primeiro plano, uma rua de terra coberta por água.
Ceará

Ceará tem alerta de chuvas intensas em 118 cidades até quarta (18), com raios e ventania

Funceme emitiu alertas nesta terça-feira (17).

Igor Cavalcante
17 de Fevereiro de 2026
Uma grande barragem de concreto se estende ao lado de um reservatório de água, com um canal que atravessa uma paisagem rochosa e arborizada sob um céu parcialmente nublado.
Ceará

No 1º mês da quadra chuvosa de 2026, veja como estão os açudes do Ceará

Apesar do ganho de água, cenário tem sido menos favorável do que no ano passado.

Theyse Viana
17 de Fevereiro de 2026
Localizada no Sertão dos Inhamuns, Aiuaba costuma registrar baixas temperaturas.
Ceará

Ceará registra 17°C nesta terça de Carnaval; veja cidades com as temperaturas mais baixas

Dados foram divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Ceará

Chuva banha 48 cidades do Ceará nesta terça (17) de Carnaval; Paracuru registra o maior volume

Previsão para os próximos dias indica um aumento de nebulosidade e chuvas no estado até quinta-feira (19)

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Folia acompanha desfiles na Avenida Domingos Olimpio.
Ceará

Carnaval 2026: veja os melhores cliques deste quarto dia de folia em Fortaleza

Capital cearense distribuiu folia por inúmeros pontos da cidade.

Bergson Araujo Costa
16 de Fevereiro de 2026
Imagem de agentes do CBMCE fardados.
Ceará

Chuva forte faz riacho subir e deixa três pessoas ilhadas em Ipaporanga, no Ceará

Moradores foram resgatados e passam bem.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Creche no Ceará atende filhos de catadores e ambulantes que trabalham no Carnaval 2026
Ceará

Creche no Ceará atende filhos de catadores e ambulantes que trabalham no Carnaval 2026

O serviço oferece alimentação e atividades recreativas.

João Lima Neto
16 de Fevereiro de 2026
Freira vestida com hábito azul toca a testa de um cantor em cima de um palco, enquanto outras pessoas observam ao redor durante um evento.
Ceará

Freira vai a show de Zé Felipe em Itapipoca para pedir para baixar o som e abençoa o cantor

A situação inusitada ocorreu neste domingo (16).

Redação
16 de Fevereiro de 2026
foto de foliões no carnaval de fortaleza.
Ceará

Com trégua da chuva, foliões encaram o calor na segunda de Carnaval em Fortaleza; veja fotos

Após três dias de chuva, o clima mudou neste 16 de fevereiro.

Bergson Araujo Costa
16 de Fevereiro de 2026
Carro vermelho com a parte dianteira danificada parado no acostamento de uma estrada, ao lado de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Ao redor há vegetação verde e o céu está parcialmente nublado.
Ceará

Motorista sem uma das pernas e embriagado atropela motociclista em Tianguá; carro não era adaptado

A vítima sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Espuma branca aparece no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza; vídeo
Ceará

Espuma branca aparece no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza; vídeo

Fenômeno costuma acontecer no primeiro semestre de cada ano.

Nicolas Paulino
16 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra jovem pesquisadora realizando experimentos laboratoriais, usando jalecos brancos, em um ambiente de curso técnico ou faculdade.
Ceará

Veja como será o estudo da Uece sobre efeitos da cannabis no tratamento de crianças com autismo

Entenda as etapas da pesquisa, quem são os voluntários e quando devem ser divulgados os resultados.

Carol Melo
16 de Fevereiro de 2026
Guilherme fantasiado de água viva. Ele usa chapéu com tentáculos, um top azul estampado e uma saia branca com azul.
Ceará

De 'vento' a 'água-viva': fantasias autorais se destacam em Carnaval na Mocinha

O bloco "Num Ispaia Sinão Ienche" ocorre no tradicional bar do bairro Meireles.

Maria Clarice Nascimento e Luana Severo
15 de Fevereiro de 2026