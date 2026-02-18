Chove em pelo menos 130 cidades de todas as regiões do CE; veja volumes
Acumulados são de 7h de ontem até 7h desta quarta-feira de cinzas (18).
As chuvas entre 7h da terça-feira de carnaval e 7h desta quarta-feira de cinzas banharam municípios de todas as regiões do Ceará. Até as 10h10 de hoje (18), mais de 130 cidades já haviam contabilizado precipitações.
A maior chuva ocorreu em Choró, no Sertão Central, com 90,2 mm nas 24h monitoradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados são dinâmicos, atualizados a cada 10 minutos, à medida que os medidores de chuvas são verificados, ao longo de todo o dia.
A segunda localidade com maior chuva (81 mm) foi São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, seguida por Frecheirinha (70 mm) e Sobral (69 mm).
Na cidade do Crato, na Região do Cariri, o posto de Lameiro registrava, até 10h10, a sexta maior chuva do Ceará entre ontem (17) e hoje (18), com 66 mm. Apesar da medida relativamente pequena, o município teve fortes ventanias, quedas de árvores e alagamentos, no último dia do carnaval.
10 maiores chuvas do Ceará em 24h
- Choró (Posto: Choró): 90.2 mm
- São Gonçalo do Amarante (Posto: Siupe): 81 mm
- Choró (Posto: Caiçarinha): 79 mm
- Frecheirinha (Posto: Açude Angicos): 70 mm
- Sobral (Posto: Boqueirão): 69 mm
- Crato (Posto: Lameiro): 66 mm
- Solonópole (Posto: Solonópole): 64 mm
- Quixadá (Posto: Quixadá): 64 mm
- Maranguape (Posto: Fazenda Columinjuba): 63 mm
- Jaguaribe (Posto: Sítio Severo): 62.6 mm
Avisos de chuvas intensas
Todo o Ceará está sob aviso de perigo por chuvas e ventos intensos desde ontem (17) e até 10h de sexta-feira (20). Os acumulados podem chegar a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Um segundo aviso, este de “perigo potencial”, também está válido para todo o Estado. A probabilidade é de chuvas de até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h. Os avisos são emitidos por regiões, e, por isso, dois deles podem se sobrepor nos territórios.
Cidades sob avisos amarelo e laranja (até 10h de 20/02)
Fortaleza e todos os demais 183 municípios do Ceará.
Previsão do tempo para o Ceará
A Funceme detalha a previsão do tempo para o restante da semana no Ceará, confira:
Quarta-feira, 18/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. No Cariri e algumas áreas do litoral, há possibilidade de trovoadas isoladas.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri chuva isolada.
Quinta-feira, 19/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri chuva isolada.
Sexta-feira, 20/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri chuva isolada.