Chove em pelo menos 130 cidades de todas as regiões do CE; veja volumes

As chuvas entre 7h da terça-feira de carnaval e 7h desta quarta-feira de cinzas banharam municípios de todas as regiões do Ceará. Até as 10h10 de hoje (18), mais de 130 cidades já haviam contabilizado precipitações.

A maior chuva ocorreu em Choró, no Sertão Central, com 90,2 mm nas 24h monitoradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados são dinâmicos, atualizados a cada 10 minutos, à medida que os medidores de chuvas são verificados, ao longo de todo o dia.

A segunda localidade com maior chuva (81 mm) foi São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, seguida por Frecheirinha (70 mm) e Sobral (69 mm).

Veja também Ceará Chuva com ventania alaga ruas e derruba teto de posto de gasolina no Crato (CE) Ceará No 1º mês da quadra chuvosa de 2026, veja como estão os açudes do Ceará

Na cidade do Crato, na Região do Cariri, o posto de Lameiro registrava, até 10h10, a sexta maior chuva do Ceará entre ontem (17) e hoje (18), com 66 mm. Apesar da medida relativamente pequena, o município teve fortes ventanias, quedas de árvores e alagamentos, no último dia do carnaval.

10 maiores chuvas do Ceará em 24h

Choró (Posto: Choró): 90.2 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: Siupe): 81 mm

Choró (Posto: Caiçarinha): 79 mm

Frecheirinha (Posto: Açude Angicos): 70 mm

Sobral (Posto: Boqueirão): 69 mm

Crato (Posto: Lameiro): 66 mm

Solonópole (Posto: Solonópole): 64 mm

Quixadá (Posto: Quixadá): 64 mm

Maranguape (Posto: Fazenda Columinjuba): 63 mm

Jaguaribe (Posto: Sítio Severo): 62.6 mm

Avisos de chuvas intensas

Todo o Ceará está sob aviso de perigo por chuvas e ventos intensos desde ontem (17) e até 10h de sexta-feira (20). Os acumulados podem chegar a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Um segundo aviso, este de “perigo potencial”, também está válido para todo o Estado. A probabilidade é de chuvas de até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h. Os avisos são emitidos por regiões, e, por isso, dois deles podem se sobrepor nos territórios.

Cidades sob avisos amarelo e laranja (até 10h de 20/02)

Fortaleza e todos os demais 183 municípios do Ceará.

Previsão do tempo para o Ceará

A Funceme detalha a previsão do tempo para o restante da semana no Ceará, confira:

Quarta-feira, 18/02/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. No Cariri e algumas áreas do litoral, há possibilidade de trovoadas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. No Cariri e algumas áreas do litoral, há possibilidade de trovoadas isoladas. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri chuva isolada.

Quinta-feira, 19/02/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri chuva isolada.

Sexta-feira, 20/02/2026