Que calor é esse? Deve ser chuva que está vindo

Quem não está se perguntando isso nesses dias? Pense num calor da peste! Resolvi escrever para explicar o que está acontecendo com o Ceará e por que estamos sentindo tanto calor.

Quando os astros estão em paz, eu volto minha atenção para o que acontece aqui no nosso planeta — afinal, não vivo no mundo da Lua. A atmosfera sempre foi do meu interesse, tanto que meu mestrado foi nessa área: Ciências Físicas Aplicadas pela Universidade estadual do Ceará (Uece).

A explicação desse “calor” começa pela estação. Apesar das chuvas, estamos no verão. Isso significa que o Sol está iluminando e aquecendo mais intensamente o hemisfério Sul.

Esse aquecimento favorece a evaporação da água, principalmente dos oceanos, o que aumenta a formação de nuvens. E nuvem demais deixa o ar mais parado, sem ventilação.

Minha mãe já dizia: “Que calor é esse, meu Deus? Deve ser muita chuva vindo por aí.”

E vinha mesmo.

A sequência é a seguinte: primeiro o aumento da temperatura, depois a formação de nuvens, em seguida a chuva — e, finalmente, chegaremos ao momento de falar sobre raios. Mas isso fica para a próxima coluna.

O que significa umidade mais alta?

Um sinal claro é quando as roupas no varal demoram mais para secar: isso mostra que o ar está muito úmido, cheio de vapor d’água. Ao contrário do que muitos pensam, o ar úmido tende a ser mais quente que o ar seco.

Na Amazônia, por exemplo, a umidade é altíssima e, por consequência, a sensação térmica dispara. Já estive no Amazonas e no Pará em congressos e senti na pele: as roupas não secavam sozinhas, só com ajuda de secador. Nessas condições, a sensação térmica facilmente ultrapassa os 40°C.

O que é sensação térmica?

Aqui vale uma pausa para explicar: sensação térmica é a temperatura que o corpo humano realmente percebe, resultado da combinação entre temperatura do ar, umidade e vento.

Com umidade alta, o suor evapora com dificuldade e sentimos mais calor do que o indicado no termômetro. Já em ambientes secos ou ventilados, o suor evapora melhor e a sensação pode ser de menos calor.

É por isso que, ao entrar em um ambiente com ar-condicionado, sentimos frio: o aparelho retira a umidade do ar e, consequentemente, “rouba” calor do nosso corpo. Quando a umidade sobe, o suor não consegue evaporar direito e o calor fica retido.

Se você gosta dessas ciências, continue acompanhando meus textos semanais. Até a próxima! E não se esqueça: beba bastante água, especialmente se passar o dia no ar-condicionado. Se cuidem!