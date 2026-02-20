Crato planeja criar Jardim Botânico do Cariri com teleférico

A região do Cariri cearense deve ganhar um novo ponto turístico em breve. Confirmado nesta quinta-feira (19) pelo prefeito do Crato, André Barreto, em um evento na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, o projeto do Jardim Botânico do Cariri prevê a ocupação de área de 27 hectares e deve ser iniciado ainda neste ano.

A estimativa é que sejam investidos de R$ 8 mi a R$ 10 milhões no projeto. A previsão é que, após o início da execução, o Jardim Botânico esteja em funcionamento e aberto ao público em cerca de um ano.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o secretário municipal de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Crato, George Borges, detalhou que o projeto foi elaborado nos últimos seis meses, após o município reaver a posse do terreno previamente ocupado pela empresa de apicultura Matrunita.

Segundo George, o terreno de quase 30 hectares havia sido doado para a empresa de exportação de mel na década de 90, mas recentemente o município constatou que ela havia perdido a finalidade dessa área de produção.

“Nós entramos na Justiça e conseguimos reaver esse imóvel, que está localizado no Revis Federal e no Revis Municipal, em uma Área de Proteção Ambiental (APP) na divisa com a Floresta Nacional do Araripe (Flona), uma área muito rica, onde existe também uma fonte que abastece alguns bairros do Crato”, explica.

A área inclui, por exemplo, o Refúgio de Vida Silvestre (Revis) do soldadinho-do-araripe, criado pelo Governo Federal em junho de 2025. Com a aquisição, a Prefeitura projetou a criação do Jardim Botânico, que será voltado para espécies nativas da região.

“Não vai ter plantas que não sejam da nossa região. Caso vá ter alguma planta exótica, alguma planta que não seja da Flona, que não seja da caatinga, será em estufas, como tem lá no Teleférico do Caldas”, destaca o secretário.

As espécies que devem compor o espaço serão definidas em parceria com as universidades públicas do Cariri, a partir de estudos para entender as necessidades de preservação. Ainda segundo George Borges, o projeto já foi aprovado pelas autoridades competentes e os detalhes para o início da execução estão sendo discutidos.

Além de uma rica amostra da vegetação nativa, o Jardim Botânico deve contar com áreas de lazer, como áreas de visitação e camping, e programação de visitas guiadas. O intuito, segundo o secretário, é que os empregos gerados sejam ocupados por moradores da comunidade Carrapato, situada entre os bairros Lameiro e Granjeiro, nas proximidades de onde o espaço será localizado.

Ainda em estudo, projeto de teleférico é alvo de críticas

Junto à confirmação do projeto do Jardim Botânico do Cariri, o prefeito André Barreto divulgou a intenção de construir, na área do ponto turístico, um novo teleférico para a região na área do parque botânico. O intuito, segundo George Borges, seria oferecer uma vista privilegiada para a região, já que ela fica abaixo da Casa do Guarda do Belmonte, ponto conhecido do ecoturismo e do turismo esportivo local.

Em publicações sobre o projeto nas redes sociais, diversos usuários criticam a medida, alegando que a construção pode oferecer risco à fauna local, que inclui o soldadinho-do-araripe e outras espécies ameaçadas de extinção.

Legenda: Nativa e exclusiva do Ceará, ave é símbolo da biodiversidade do Estado. Foto: Reprodução/Lucas Barros.

Questionado sobre o assunto, o secretário George Borges alegou que o projeto do teleférico ainda não foi concluído e a gestão ainda terá discussões a respeito com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – responsável pela preservação da Flona –, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), além de organizações não-governamentais.

“Vai ter discussão, não vai ser uma imposição do município. O projeto do Jardim Botânico já está pronto, já está bem adiantado. Em relação ao teleférico, isso aí ainda nós vamos discutir com os órgãos competentes”, destacou George.

Caso o projeto seja aprovado pelas autoridades ambientais, a intenção é que o novo teleférico comece a funcionar entre 2027 e 2028.